В Воронеже вручили Платоновскую премию

Платоновская премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за «значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций».

Лауреатами Платоновской премии в 2018 году стали театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова. Награда присуждена им с формулировкой «за бесстрашие и достоинство в искусстве». Церемония вручения премии проходила 15 июня в рамках Платоновского фестиваля искусств.

"По поручению главы региона Александра Гусева врио первого заместителя председателя правительства Воронежской области Владимир Попов принял участие в торжественной церемонии вручения Платоновской премии в области литературы и искусства… Владимир Попов традиционно вручил лауреатам дипломы, памятные нагрудные знаки и денежную премию (1 миллион рублей)", — говорится в сообщении.

Перед церемонией награждения в Воронежском концертном зале был показан спектакль «Старик и море». Режиссером постановки является Анатолий Васильев, в роли главной и единственной героини — Алла Демидова.