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Музей истории ГУЛАГа закроют до 30 октября на реэкспозицию
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Музей истории ГУЛАГа закроют до 30 октября на реэкспозицию 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Государственный музей истории ГУЛАГа в Москве закрывается в пятницу на обновление экспозиции. Вновь он откроется 30 октября и представит новую постоянную экспозицию «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны» — истории жертв репрессий озвучат актеры Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и другие, сообщил ТАСС директор музея Роман Романов.
"До этого у нас была временная выставка «Национальная память о ГУЛАГе», в которой были представлены предметы из разных музейных собраний — 25 музеев и более сотни экспонатов. Эта выставка уже закончилась, разобрана и отправилась по регионам", — рассказал Романов.
Собеседник агентства сообщил, что последние четыре года сотрудники музея разрабатывали постоянную экспозицию. «Она называется „История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны“. Ее принципиальное отличие от других экспозиций в том, что во главу угла поставлены истории конкретных людей. Есть большая история нашей страны, есть основополагающие документы, но мы смещаем фокус на судьбы конкретных людей и то, как большие события отражались на судьбе конкретного человека», — пояснил директор музея.
Всего в экспозиции будет представлено 16 историй репрессированных.
Весной этого года Музей истории ГУЛАГа и Театр наций объявили о долгосрочном сотрудничестве. Участники спектаклей театра приняли участие в создании новой экспозиции музея. «Письма и дневники людей, пострадавших от репрессий, озвучены Инной Чуриковой, Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд и другими артистами», — сказал Романов. Например, Миронов озвучил писателя и бывшего узника ГУЛАГа Александра Солженицына.
Собеседник агентства отметил, что экспозиция создается в абсолютно новом для музея формате. «Будет использоваться огромное количество современных технологий. Наконец-то будут представлены результаты всех наших экспедиций, их было уже три, — на территории бывшего „Дальстроя“. Это и Чукотка, и Магаданская область, колымские лагеря. Это история, которая впервые будет так подробно аргументирована, с таким большим количеством документов, артефактов и на современном техническом уровне. Она зазвучит с новой глубиной», — добавил Романов.
Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко — известным историком, публицистом, общественным деятелем, в свое время прошедшим через сталинские лагеря как сын «врага народа». Учредитель музея — департамент культуры города Москвы. Первая экспозиция была открыта в 2004 году.
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