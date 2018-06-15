Музей истории ГУЛАГа закроют до 30 октября на реэкспозицию

"До этого у нас была временная выставка «Национальная память о ГУЛАГе», в которой были представлены предметы из разных музейных собраний — 25 музеев и более сотни экспонатов. Эта выставка уже закончилась, разобрана и отправилась по регионам", — рассказал Романов.

Собеседник агентства сообщил, что последние четыре года сотрудники музея разрабатывали постоянную экспозицию. «Она называется „История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны“. Ее принципиальное отличие от других экспозиций в том, что во главу угла поставлены истории конкретных людей. Есть большая история нашей страны, есть основополагающие документы, но мы смещаем фокус на судьбы конкретных людей и то, как большие события отражались на судьбе конкретного человека», — пояснил директор музея.

Всего в экспозиции будет представлено 16 историй репрессированных.

Весной этого года Музей истории ГУЛАГа и Театр наций объявили о долгосрочном сотрудничестве. Участники спектаклей театра приняли участие в создании новой экспозиции музея. «Письма и дневники людей, пострадавших от репрессий, озвучены Инной Чуриковой , Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд и другими артистами», — сказал Романов. Например, Миронов озвучил писателя и бывшего узника ГУЛАГа Александра Солженицына

Собеседник агентства отметил, что экспозиция создается в абсолютно новом для музея формате. «Будет использоваться огромное количество современных технологий. Наконец-то будут представлены результаты всех наших экспедиций, их было уже три, — на территории бывшего „Дальстроя“. Это и Чукотка, и Магаданская область, колымские лагеря. Это история, которая впервые будет так подробно аргументирована, с таким большим количеством документов, артефактов и на современном техническом уровне. Она зазвучит с новой глубиной», — добавил Романов.

Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко — известным историком, публицистом, общественным деятелем, в свое время прошедшим через сталинские лагеря как сын «врага народа». Учредитель музея — департамент культуры города Москвы. Первая экспозиция была открыта в 2004 году.