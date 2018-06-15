Интересные события в Москве 15, 16 и 17 июня 

Метафизическое путешествие к Черному морю, задорный трип из Мумбаи в Париж прямо из шкафа IKEA, блуждание по чужому дому, где можно записать и прочитать чужие и свои собственные сны… и другие события этих выходных.
Фильм «Невероятные приключения Факира»
Фокусник Аджа из Мумбаи влюбляется в парижанку и, случайно заночевав в шкафу в магазине IKEA, отправляется в кругосветное путешествие. Сначала он оказывается в Лондоне, а потом и в Риме, Триполи… Перемещаясь в шкафу, на лодке, воздушном шаре и даже чемодане — почему бы и нет? Смотрите приключенческую комедию Кенна Скотта с 14 июня в кинотеатрах Москвы.
Мультфильм «Суперсемейка-2»
Знаменитая семья супергероев, созданных режиссером Брэдом Бердом, снова возвращается на экраны. После событий первой части — спасения отца семейства, мистера Исключительного, суперсемейка в центре внимания СМИ. Миссис Исключительная общается с журналистами, а папа сидит дома и приглядывает за детьми. Размеренную жизнь нарушает новый могущественный враг — и семье предстоит вновь сплотиться, чтобы победить суперзлодея. Но сказать проще, чем сделать…
Концерт Датского королевского оркестра
Датский симфонический оркестр — старейший оркестр в мире, он образовался еще в 1448 году для коронации короля Кристиана I. Сколько ему насчитывается лет, посчитайте сами. 16 июня в 19:00 он выступит в Московской консерватории. Дирижер — заслуженный деятель искусств Александр Ведерников. Оркестр исполнит увертюру к опере «Маскарад» К. Нильсена, концерт № 3 для фортепиано с оркестром Д. Кабалевского, а также симфоническую поэму «Дон Кихот» Р. Штрауса. Стоимость билетов — от 500 рублей.
Спектакль «Пристань»
“Пристань” — юбилейный спектакль театра имени Вахтангова, созданный к 90-летию театра. Юбилей трактуется как берег и пристань, к которым швартуется корабль-театр. В спектакле отмечаются различные вехи в истории театра: 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы. Среди актеров — Юлия Борисова, Людмила Максакова, Владимир Этуш, Ирина Купченко и другие. «Это месса для молодых, продолжающих дело корифеев», — говорится в описании постановки. Спектакль поставлен по мотивам произведений Брехта, Бунина, Пушкина, Достоевского, Дюрренматта и Миллера. Начало 14 июня в 19:00. Стоимость билетов — от 400 рублей.
Выставка «Спасибо, пожалуйста, извини»
Выставка «Спасибо, пожалуйста, извини» — один из основных проектов 6-й Московской международной биеннале молодого искусства. Выставка объединяет работы молодых художников из Екатеринбурга, Москвы, Калуги, Новосибирска, Иркутска, США, Финляндии и Бельгии. Символически экспозиция воссоздает пространство дома. Там есть спальня, кухня, коридор, чердак, гостиная — зритель проходит их все. Например, на втором этаже можно побывать в «Центре скуки» — идеальный чердак, где годами складируется ненужное и проходит время в мечтах о самом сокровенном. Также на выставке зрителю предлагается прочитать чужие сны и написать собственные. Посмотреть выставку можно в Государственном центре современного искусства, стоимость входного билета — 300 рублей.
Выставка Юргена Теллера «Мандраж на диване»
Выставка Юргена Теллера «Мандраж на диване» в музее современного искусства «Гараж» приурочена к чемпионату мира по футболу, который начинается в России с середины июня. Теллера называют одним из самых радикальных фотохудожников современности. Его работы публиковались в журналах Arena Homme+, POP, Vogue, Purple, газете Die Zeit и многих других. Также в разные годы он был автором рекламных кампаний для Céline, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Adidas и Vivienne Westwood. Сейчас Теллер занимает пост профессора фотографии в Академии изящных искусств Нюрнберга. Теллер работает и как фотохудожник, и как коммерческий фотограф, размывая эту грань. Выставка предназначена для посетителей старше 18 лет, входной билет можно приобрести только на кассе, предъявив паспорт.
Спектакль «Черное море»
Главный герой пьесы, поставленной московским театром «Практика», отправляется к метафорическому Черному морю в поисках смысла жизни. Правда, на пути все не так просто: героя ждут внутренняя борьба, крушение и создание идолов и прочие метафизические пертурбации. «Основа этого невербального спектакля — история человеческого пути. Побег из родного дома, аскеза, земная любовь, пресыщение, поединок с духовным учителем — в каждой сцене героя ждут новые метаморфозы и попытки выйти к метафорическому Черному морю, к обретению Смысла. На этом пути героя сопровождают куклы и кукловоды: меняя свои сущности, они становятся важной частью того мира, в котором живет герой. К чему он придет в финале? Где берега того Черного моря? И что скрывает оно в своей глубине?» — говорит режиссер спектакля Кирилл Вытоптов. Начало 17 июня, в 20:00. Стоимость билетов — от 1100 рублей.