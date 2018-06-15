Интересные события в Москве 15, 16 и 17 июня

Метафизическое путешествие к Черному морю, задорный трип из Мумбаи в Париж прямо из шкафа IKEA , блуждание по чужому дому, где можно записать и прочитать чужие и свои собственные сны… и другие события этих выходных.

Фильм «Невероятные приключения Факира»

Фокусник Аджа из Мумбаи влюбляется в парижанку и, случайно заночевав в шкафу в магазине IKEA, отправляется в кругосветное путешествие. Сначала он оказывается в Лондоне, а потом и в Риме, Триполи… Перемещаясь в шкафу, на лодке, воздушном шаре и даже чемодане — почему бы и нет? Смотрите приключенческую комедию Кенна Скотта с 14 июня в кинотеатрах Москвы.

Мультфильм «Суперсемейка-2»

Знаменитая семья супергероев, созданных режиссером Брэдом Бердом , снова возвращается на экраны. После событий первой части — спасения отца семейства, мистера Исключительного, суперсемейка в центре внимания СМИ. Миссис Исключительная общается с журналистами, а папа сидит дома и приглядывает за детьми. Размеренную жизнь нарушает новый могущественный враг — и семье предстоит вновь сплотиться, чтобы победить суперзлодея. Но сказать проще, чем сделать…

Концерт Датского королевского оркестра

Датский симфонический оркестр — старейший оркестр в мире, он образовался еще в 1448 году для коронации короля Кристиана I. Сколько ему насчитывается лет, посчитайте сами. 16 июня в 19:00 он выступит в Московской консерватории. Дирижер — заслуженный деятель искусств Александр Ведерников . Оркестр исполнит увертюру к опере «Маскарад» К. Нильсена, концерт № 3 для фортепиано с оркестром Д. Кабалевского, а также симфоническую поэму « Дон Кихот » Р. Штрауса. Стоимость билетов — от 500 рублей.

Спектакль «Пристань»

Людмила Максакова, Владимир Этуш, “Пристань” — юбилейный спектакль театра имени Вахтангова, созданный к 90-летию театра. Юбилей трактуется как берег и пристань, к которым швартуется корабль-театр. В спектакле отмечаются различные вехи в истории театра: 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы. Среди актеров — Юлия Борисова Ирина Купченко и другие. «Это месса для молодых, продолжающих дело корифеев», — говорится в описании постановки. Спектакль поставлен по мотивам произведений Брехта, Бунина, Пушкина, Достоевского, Дюрренматта и Миллера. Начало 14 июня в 19:00. Стоимость билетов — от 400 рублей.

Выставка «Спасибо, пожалуйста, извини»

Выставка «Спасибо, пожалуйста, извини» — один из основных проектов 6-й Московской международной биеннале молодого искусства. Выставка объединяет работы молодых художников из Екатеринбурга, Москвы, Калуги, Новосибирска, Иркутска, США, Финляндии и Бельгии. Символически экспозиция воссоздает пространство дома. Там есть спальня, кухня, коридор, чердак, гостиная — зритель проходит их все. Например, на втором этаже можно побывать в «Центре скуки» — идеальный чердак, где годами складируется ненужное и проходит время в мечтах о самом сокровенном. Также на выставке зрителю предлагается прочитать чужие сны и написать собственные. Посмотреть выставку можно в Государственном центре современного искусства, стоимость входного билета — 300 рублей.

Выставка Юргена Теллера «Мандраж на диване» в музее современного искусства «Гараж» приурочена к чемпионату мира по футболу, который начинается в России с середины июня. Теллера называют одним из самых радикальных фотохудожников современности. Его работы публиковались в журналах Arena Homme+, POP, Vogue, Purple, газете Die Zeit и многих других. Также в разные годы он был автором рекламных кампаний для Céline, Louis Vuitton , Marc Jacobs, Adidas и Vivienne Westwood. Сейчас Теллер занимает пост профессора фотографии в Академии изящных искусств Нюрнберга. Теллер работает и как фотохудожник, и как коммерческий фотограф, размывая эту грань. Выставка предназначена для посетителей старше 18 лет, входной билет можно приобрести только на кассе, предъявив паспорт.

Спектакль «Черное море»