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Мир на щеках: болельщицы из разных стран на ЧМ-2018
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Мир на щеках: болельщицы из разных стран на ЧМ-2018 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Среди фанатов футбола на чемпионате мира особенно выделяются представительницы прекрасного пола, с неподдельным восторгом болеющие за свои сборные. Чтобы понять, откуда они приехали, достаточно взглянуть на их щеки с флагами своих стран.
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