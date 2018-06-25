Мир на щеках: болельщицы из разных стран на ЧМ-2018

Среди фанатов футбола на чемпионате мира особенно выделяются представительницы прекрасного пола, с неподдельным восторгом болеющие за свои сборные. Чтобы понять, откуда они приехали, достаточно взглянуть на их щеки с флагами своих стран.