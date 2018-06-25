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Мир на щеках: болельщицы из разных стран на ЧМ-2018
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Мир на щеках: болельщицы из разных стран на ЧМ-2018
Sputnik Южная Осетия
1 час назад
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Фото:
Sputnik Южная Осетия
Среди фанатов футбола на чемпионате мира особенно выделяются представительницы прекрасного пола, с неподдельным восторгом болеющие за свои сборные. Чтобы понять, откуда они приехали, достаточно взглянуть на их щеки с флагами своих стран.
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