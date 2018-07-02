Россия в 1/4 ЧМ-2018. Как страна праздновала победу. Видео

Это было круто!

Тот случай, когда слова от нас совсем не нужны. На этих видео настоящие эмоции людей, чья сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира! Тут очень много видео!