Выставки VIII Платоновского фестиваля

6 июня — 29 июля

Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

“Фернан Леже. Поэтика современности”

Живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Фото: Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, постоянный партнер фестиваля, привез в Воронежский областной художественный музей им. Крамского масштабную выставку Фернана Леже. За всю историю фестиваля это первый проект, представляющий творчество зарубежного художника.

На выставке, специально сформированной для Воронежа, представлены работы Леже нескольких видов изобразительного искусства, демонстрирующие его многогранный талант. Экспозиция включает в себя живописные произведения художника, выполненные в конце 1940-х — начале 1950-х годов; цветные литографии, значительная часть которых входит в серию «Город» и сделана по парижским зарисовкам; фаянсовые тарелки и, наконец, огромные шпалеры, изготовленные по эскизам Леже по заказу его ученицы и помощницы (а, впоследствии, и жены) Надежды Ходасевич-Леже уже после смерти художника. Именно она передала в дар Пушкинскому музею большинство его произведений. Продолжая идею Леже о доступности искусства, экспозицию дополняют два тактильных макета для слепых и слабовидящих людей по мотивам декоративных рельефов. Фото: Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

Фернан Леже и Андрей Платонов творили в одно время, в центре внимания обоих стоял человек. А тема строительства и образы строителей (шпалера «Строители с алоэ» и другие работы) по мнению куратора выставки Варвары Замахаевой перекликается с одним из главных лейтмотивов произведений Андрея Платонова — темой строительства нового будущего.

Леже хотел нести искусство людям, размещать его на стенах домов — устраивал выставки на заводах, украшал мозаикой госпиталя, витражами — церкви и городские сооружения, делал керамику. «Надо, чтобы цвет вторгался в жизнь людей. Цвет приносит радость. Я люблю яркие краски, бурные контрасты. Пусть они горят на стене», — говорил Фернан Леже. И они, действительно «горят» — на живописных ли полотнах или цветных гравюрах, шпалерах и фаянсовых тарелках. Цвет радующий, утверждающий жизнь в разных ее проявлениях.

6 июня — 1 июля

Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

“Индустриальный мир Александра Родченко” Фото из коллекции Мультимедиа Арт-Музея (Москва)

Один из основоположников советского авангарда Александр Родченко , начал заниматься фотографией в 1924 году. В конце 1920-х он публиковал свои экспериментальные ракурсные снимки в журналах «Советское кино» и «Новый ЛЕФ», снимал первые фоторепортажи для советских журналов.

Он показывал мир новой Москвы, сборку автомобилей на заводе, генераторы на электростанции, производство электрических лампочек. Родченко искренне верил, что будущее — за индустриальным миром.

Мультимедиа Арт Музей, предоставивший фотографии Родченко, уже неоднократно сотрудничал с фестивалем. Фото из коллекции Мультимедиа Арт-Музея (Москва)

“Опыт сотрудничества с международным Платоновским фестивалем искусств чрезвычайно ценен для нас, потому что дает возможность демонстрировать тематические выставки авторов, современных писателю Андрею Платонову, — обращается к воронежским зрителям в своем приветственном письме директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова , — Родченко снимал техническую натуру не ради политической агитации. Он был вдохновлен формой новой техники, эстетикой конструктивистской архитектуры как художник. Его обрывистые ракурсные снимки как нельзя острее выявляли непривычную красоту индустриального мира. Замечая детали, он не забывал о человеке. Рядом со станками на фотографиях Родченко всегда есть человек”.

7 — 17 июня

Фестивальный арт-центр «Дом губернатора» «Котлован» Михаил Рошняк (Москва)

Картины и объекты, выполненные землей, вдохновленные творчеством Андрея Платонова. Фото: Фестивальный арт-центр «Дом губернатора»

Все творчество Андрея Платонова пропитано темой поиска смысла жизни, всеобъемлющей истины и, конечно же, темой смерти и ее преодоления. Так и Михаил Рошняк, используя необычный для творчества материал, наотрез не соглашаясь с принципами художественного академизма, пытается приблизиться к раскрытию истины и осмыслению самых сложных смыслов человеческой жизни. Картины автора, выполненные из земли, символизируют и раскрывают таинство существования человека, который всю жизнь роет котлован в надежде на достижение пресловутого счастья, не замечая, как жизнь проходит мимо него и котлован из места постройки счастливой жизни превращается в могилу несбывшихся мечтаний и ложных воззрений.

7 июня — 1 июля

Галерея Воронежского камерного театра

“Театр Эдуарда Кочергина . Достоевский, Чехов, Толстой” Фото из коллекции Театрального музея им. А. А. Бахрушина

Эскизы и макеты к театральным постановкам разных лет из коллекций Театрального музея им. А. А. Бахрушина, Музея театрального и музыкального искусства, Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, музеев МХАТа, Большого драматического театра, Малого драматического театра.

Организаторы, по словам худрука фестиваля Михаила Бычкова, мечтали представить Эдуарда Кочергина в двух его ипостасях — как классика отечественной драматургии и одновременно как блестящего писателя. К сожалению, по причинам, связанными со здоровьем Эдуарда Степановича, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, он вынужден был остаться в Петербурге, и его творческий вечер в Воронеже не состоялся. Выставка тем не менее благополучно открылась и продолжит радовать воронежцев и гостей города до конца июня.

Экспозиция собиралась довольно кропотливо — шесть музеев предоставили работы Эдуарда Кочергина из своих коллекций. Концепцию сформировала театровед и ближайший соратник Кочергина Надежда Хмелева. Фото: Галерея Воронежского камерного театра

“На этот проект было сложно решиться из-з сложного сбора работ с разных музеев, — отметила на открытии куратор. — Плюс фестиваль поставил нам интересную и непростую задачу — собрать выставку, которой нигде еще не было. Мы выбрали спектакли, которые Кочергин сделал по Толстому, Чехову и Достоевскому. Каждая из трех стен галереи посвящена одному из спектаклю. Таких оригинальных выставок мы еще не делали”.

Для того, чтобы сформировать ощущение спектакля у зрителя, а не показать художника, вырванного из театрального контекста, авторы выставки использовали фотографии актеров в образах из спектакля. Это Лебедев , Ильинский, Борисов. Для «Истории лошади» Товстоногова, в которой сыграл Евгений Лебедев, задача перед сценографом стояла колоссальной сложности — ведь в спектакле показываются и лошади, и люди, и мир, в котором они живут. Кочергин придумал единый материал, который соединяет человека, лошадь, землю, небо. Это холст. Он создал мироздание из холста, костюмы из холста — «лошадь» «одета» в холщовую рубаху, у князя из под холщового одеяния выглядывает кусочек атласа. В сценографии и книгах Кочергина всегда есть человеческий выход из самых трагических ситуаций. Это стремление идти в глубину человека объединяет творчество Эдуарда Кочергина с творчеством Платоновым, считает куратор выставки Надежда Хмелева.

8 июня — 16 июня

Театр оперы и балета

“Разные поезда. Французский современный танец в России”

Совместный проект Французского института при посольстве Франции в России и фотожурналиста Владимира Луповского Фото: Воронежский театр оперы и балета

В прошлом году исполнилось 25 лет с тех пор, как французский современный танец появился на российской сцене. Французский институт в России всегда считал продвижение современного танца одной из своих основных задач. За это время при его содействии в России было показано более 100 французских спектаклей, создано более 25 совместных постановок, проведены многие десятки мастер-классов и кинопоказов.

8 июня — 1 июля

Выставочный зал на Кирова, 8 “НАИВ…НО. Пиросмани и компания!”

Живопись, графика, скульптура из коллекции Московского музея современного искусства (ММОМА).

Проект «НАИВ…НО» уже в своем названии содержит заявку на расширение границ восприятия наивного искусства, на преодоление стереотипов, связанных с его фольклорным характером. Выставка призвана акцентировать точки соприкосновения профессионального искусства и самодеятельного творчества. Фото: ММОА