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Летний фестиваль искусств проведут в Капотне
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Летний фестиваль искусств проведут в Капотне 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Открытый фестиваль искусств «Вот оно какое, наше лето!» состоится во дворце культуры «Капотня».
— Выставка лауреатов фестиваля откроется в фойе второго этажа дворца культуры, — сообщили в ДК. — Гости увидят иллюстрации на темы лета, пейзажи природы, цветы, услышат академический вокал, народное пение, фольклор, эстрадное пение (на фестивале выступят солисты, ансамбли, хоры), оценят театральные постановки. Всего лауреаты проявят себя в шести номинациях.
Оценить творчество жителей Капотни в возрасте от пяти лет посетители смогут 19 июня по адресу: Капотня, 2-й квартал, дом 20а. Начало — в 11.00. Вход свободный.
В день проведения фестиваля для участников и посетителей ДК «Капотня» будут работать бесплатные экскурсии по музейно-выставочным пространствам учреждения.
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