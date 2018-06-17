Летний фестиваль искусств проведут в Капотне

Открытый фестиваль искусств «Вот оно какое, наше лето!» состоится во дворце культуры «Капотня».

— Выставка лауреатов фестиваля откроется в фойе второго этажа дворца культуры, — сообщили в ДК. — Гости увидят иллюстрации на темы лета, пейзажи природы, цветы, услышат академический вокал, народное пение, фольклор, эстрадное пение (на фестивале выступят солисты, ансамбли, хоры), оценят театральные постановки. Всего лауреаты проявят себя в шести номинациях.

Оценить творчество жителей Капотни в возрасте от пяти лет посетители смогут 19 июня по адресу: Капотня, 2-й квартал, дом 20а. Начало — в 11.00. Вход свободный.

В день проведения фестиваля для участников и посетителей ДК «Капотня» будут работать бесплатные экскурсии по музейно-выставочным пространствам учреждения.