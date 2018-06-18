Ещё
Разговор о современном театре состоится в музее Щепкина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Разговор о современном театре состоится в музее Щепкина 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Москвичей и гостей столицы приглашают на встречу с известным театральным критиком Романо Должанским. Собрание состоится 29 июня в Доме-музее Щепкина
— В последние годы сценическое искусство смело вышло за пределы сцены. В рецензиях замелькали названия жанров, многие из которых звучат непривычно для наших ушей — сайт-спесифик, иммерсивный театр. Есть спектакли, в которых нет актеров, а есть такие, в которых на сцене вообще нет людей. Попробуем разобраться в многообразии форм современного сценического искусства и в том, как зрителю не потеряться и не испугаться в новой театральной реальности, — процитировали Романа Должанского на официальном сайте культурного учреждения.
Желающих поговорить с известными критиком о сценических изысках ждут по адресу: улица Щепкина, дом 47. Вход на мероприятие по билетам. Сбор гостей в 19:00.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Выставку о связи поэта и критика представят на зрительский суд Жителей столицы приглашают на показ спектакля «Вы позабудете и Генриэтту» Сотрудники музея «Садовое кольцо» приглашают посетить новую выставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Как актеры изображают оргазм19
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган28
Звезды, которым неслыханно повезло1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение