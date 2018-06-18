Разговор о современном театре состоится в музее Щепкина

Москвичей и гостей столицы приглашают на встречу с известным театральным критиком Романо Должанским. Собрание состоится 29 июня в Доме-музее Щепкина

— В последние годы сценическое искусство смело вышло за пределы сцены. В рецензиях замелькали названия жанров, многие из которых звучат непривычно для наших ушей — сайт-спесифик, иммерсивный театр. Есть спектакли, в которых нет актеров, а есть такие, в которых на сцене вообще нет людей. Попробуем разобраться в многообразии форм современного сценического искусства и в том, как зрителю не потеряться и не испугаться в новой театральной реальности, — процитировали Романа Должанского на официальном сайте культурного учреждения.

Желающих поговорить с известными критиком о сценических изысках ждут по адресу: улица Щепкина, дом 47. Вход на мероприятие по билетам. Сбор гостей в 19:00.