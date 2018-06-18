Педагоги дополнительного образования школы № 1273 поучаствовали в профессиональном конкурсе

Свыше 260 учителей приняли участие в профессиональном конкурсе для педагогов «Вершины мастерства». Основная задача конкурса — выявить талантливых педагогов в области художественного творчества. Учителя из Конькова оказались в числе призеров.

Конкурс проводился в два этапа (очный и заочный) по трем номинациям: «Мастер сцены», «Педагог-ученик» и «Рукотворное чудо».

На заочном этапе в номинации «Мастер сцены» участники представляли концертные номера по некоторым видам искусств: хореография, фольклор, вокал, художественное слово, инструментальные ансамбли, театр, кукольный театр, цирк (исключая номера с животными). В номинации «Педагог — ученик» преподаватели показывали номер вместе со своими учениками. А в номинации изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Рукотворное чудо» педагоги представили свои работы по направлениям: изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство. В очных этапах всех номинаций участвовали отобранные жюри номера и работы.