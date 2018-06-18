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Педагоги дополнительного образования школы № 1273 поучаствовали в профессиональном конкурсе
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Педагоги дополнительного образования школы № 1273 поучаствовали в профессиональном конкурсе 

Коньково 33 минуты назад
Фото: Коньково
Свыше 260 учителей приняли участие в профессиональном конкурсе для педагогов «Вершины мастерства». Основная задача конкурса — выявить талантливых педагогов в области художественного творчества. Учителя из Конькова оказались в числе призеров.
Конкурс проводился в два этапа (очный и заочный) по трем номинациям: «Мастер сцены», «Педагог-ученик» и «Рукотворное чудо».
На заочном этапе в номинации «Мастер сцены» участники представляли концертные номера по некоторым видам искусств: хореография, фольклор, вокал, художественное слово, инструментальные ансамбли, театр, кукольный театр, цирк (исключая номера с животными). В номинации «Педагог — ученик» преподаватели показывали номер вместе со своими учениками. А в номинации изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Рукотворное чудо» педагоги представили свои работы по направлениям: изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство. В очных этапах всех номинаций участвовали отобранные жюри номера и работы.
Коньковскую школу № 1273 на этом конкурсе представляли 4 педагога, и все они были отмечены в своих номинациях дипломами. Диплом лауреата 3 степени в номинации «Мастер сцены» получила Светлана Полякова, а в номинации «Рукотворное чудо» дипломами были отмечены Анна Зарубина (лауреат 1 степени), Алеся Калмыкова (лауреат 1 степени) и Ольга Крыдова (лауреат 2 степени).
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