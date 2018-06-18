Специальная акция в рамках выставочного проекта «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского»: «Приведи родителей в музей!»

18 июня Музей М. А. Булгакова запускает акцию «Приведи родителей в музей». Каждый, кто до конца июня придет в музей М. А. Булгакова на экспозицию «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского » вместе со своими родителями-пенсионерами, также сможет приобрести билет по льготной цене 150 рублей (стоимость полного билета — 350 рублей).

С 1917 по 1956 год Петр Кончаловский, один из крупнейших представителей русского авангарда, возглавлявший художественное объединение «Бубновый валет», работал в мастерской № 40 в знаменитом доме Пигита на Большой Садовой. После смерти Петра Петровича мастерская перешла к его сыну Михаилу, также выдающемуся художнику. Пространство мастерской не изменило своего назначения и после и вплоть до 2017 года оставалась художественной студией. В мае 2018 года мастерская Петра Кончаловского стала впервые доступна для посещения.

«Студия 40» — первый выставочный проект в будущем музее-мастерской. Специально для создания экспозиции, посвященной истории этого пространства и наследию художника, в мастерской собраны мемориальные вещи, окружавшие Петра Кончаловского и не раз изображенные на его работах.

Особенностью проекта является максимально бережное отношение к среде художественной мастерской, практически не изменившейся за последние 100 лет — таким подходом объясняется то, что при создании экспозиции была использована технология «дополненной реальности». Наведя планшет на рисунок Кончаловского, посетитель сможет увидеть декорации спектакля Большого театра, узнать историю путешествия Петра Петровича в компании Василия Сурикова по Испании, рассмотреть их лица на фотографии столетней давности и пролистать галерею живописных портретов любимых внуков художника.

Выставка открыта по адресу Большая Садовая, дом 10, квартира 40.