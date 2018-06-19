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Омичам покажут 300 пар пуантов
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Омичам покажут 300 пар пуантов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омский государственный музыкальный театр представит публике свой новый проект «Пуанты. Limited edition». В программе — отрывки из шедевров мирового балета, вокально-хореографический перформанс с участием зрителей и уникальная выставка. Об этом сообщают в пресс-службе культучреждения.
В Омске впервые будут исполнены отрывки из шедевров мирового балета, а звезды Новосибирского и Омского балета и ведущие артисты Омских театров выйдут в необычных амплуа и образах. В фестивале примут участие Валерий Алексеев и Татьяна Филоненко, прима Новосибирского театра оперы и балета Анна Одинцова, артисты Омского музыкального театра Анна Маркова, Ирина Трусова, Ирина Завьялова, Ольга Григорьевская, Юлия Соловьева, а также студия балета Сергея Флягина.
Будет организована выставка уникальных произведений декоративно-прикладного искусства, например, 30 пар балетной обуви. Также будут работать выставка— продажа дизайнеров и художников, фотобудка и зоны для фотосессий, уголок кондитерского искусства.
Состоится презентация 1 июля в 19.00
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