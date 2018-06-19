Омичам покажут 300 пар пуантов

Омский государственный музыкальный театр представит публике свой новый проект «Пуанты. Limited edition». В программе — отрывки из шедевров мирового балета, вокально-хореографический перформанс с участием зрителей и уникальная выставка. Об этом сообщают в пресс-службе культучреждения.

Будет организована выставка уникальных произведений декоративно-прикладного искусства, например, 30 пар балетной обуви. Также будут работать выставка— продажа дизайнеров и художников, фотобудка и зоны для фотосессий, уголок кондитерского искусства.

Состоится презентация 1 июля в 19.00