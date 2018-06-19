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В Сочи откроют выставку «Грация Русского балета»
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В Сочи откроют выставку «Грация Русского балета» 

Ревизор.ru 56 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Экспонатами выставки станут картины, созданные художниками в сотрудничестве с Краснодарским театром балета Юрия Григоровича ТО «Премьера» имени Леонарда Гатова. «За год подготовки к юбилею Мариуса Петипа художники создали множество портретов ведущих артистов балета, работающих в театре, а также выдающихся педагогов-репетиторов и композиции со сценами из балетных спектаклей, — цитирует »Комсомольская правда" пресс-службу администрации Сочи. Посетители экспозиции увидят портреты действующих артистов Зименего театра, заслуженных артистов Кубани, которые участвуют в балетных постановках Петипа. Мариус Петип — французский балетмейстер, внесший большой вклад в русский балет. Он сотрудничал с Петром Чайковским и ставил многочисленные спектакли, в том числе «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Раймонда».
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