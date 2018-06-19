Нижегородцев и гостей приволжской столицы ждет насыщенная программа Фестиваля болельщиков

Фото: vk.com В период проведения чемпионата мира по футболу в Нижегородской области организована насыщенная культурная и развлекательная программа. Нижегородцы и гости города могут увидеть выступления популярных артистов, театральные представления, посетить выставки и другие интересные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 18 июня.

Так, в дни матчей ЧМ-2018 на площадке возле стадиона, а в другие дни на Большой Покровской можно посмотреть выступления Народного ансамбля России «Гренада».

18 июня все желающие могут бесплатно посетить Нижегородский государственный художественный музей и Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, а также все семь его филиалов, среди которых Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский кремль и Технический музей.

Так, например, в Техническом музее открыта выставка «Родом из СССР». Ознакомиться с экспозицией можно ежедневно с 10:00 до 18:00, а в дни матчей ЧМ-2018 с 11:00 до 20:00. В Усадьбе Рукавишниковых будет работать выставка «Первый тайм мы уже отыграли», посвященная мундиалю.

Для самых активных болельщиков с 30 июня по 1 июля в районах Нижегородской области пройдут массовые физкультурно-спортивные мероприятия.