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Нижегородцев и гостей приволжской столицы ждет насыщенная программа Фестиваля болельщиков
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Нижегородцев и гостей приволжской столицы ждет насыщенная программа Фестиваля болельщиков 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Фото: vk.com  В период проведения чемпионата мира по футболу в Нижегородской области организована насыщенная культурная и развлекательная программа. Нижегородцы и гости города могут увидеть выступления популярных артистов, театральные представления, посетить выставки и другие интересные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 18 июня.
Так, в дни матчей ЧМ-2018 на площадке возле стадиона, а в другие дни на Большой Покровской можно посмотреть выступления Народного ансамбля России «Гренада».
18 июня все желающие могут бесплатно посетить Нижегородский государственный художественный музей и Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, а также все семь его филиалов, среди которых Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский кремль и Технический музей.
Так, например, в Техническом музее открыта выставка «Родом из СССР». Ознакомиться с экспозицией можно ежедневно с 10:00 до 18:00, а в дни матчей ЧМ-2018 с 11:00 до 20:00. В Усадьбе Рукавишниковых будет работать выставка «Первый тайм мы уже отыграли», посвященная мундиалю.
Для самых активных болельщиков с 30 июня по 1 июля в районах Нижегородской области пройдут массовые физкультурно-спортивные мероприятия.
24 июня Нижегородский театр оперы и балета приглашает посмотреть оперу-мюзикл «Коко Шанель: страницы жизни», а 1 июля — балет «Лебединое озеро».
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