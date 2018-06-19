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Скончался внук основателя театра Вахтангова
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Скончался внук основателя театра Вахтангова 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти внука основателя театра — художника Евгения Сергеевича Вахтангова, передает во вторник Газета.ru.
«Живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, скончался 19 июня», — говорится в сообщении.
Евгений Вахтангов родился в эвакуации в Омске в 1942 году. В 1970 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова.
Работы Вахтангова вошли в собрание Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, а также хранятся в частных коллекциях в России и многих странах мира. Он преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина.
«С вахтанговцами художник дружил и в Вахтанговском театре оформил спектакль «Молодость театра» в постановке Евгения Симонова — пьеса была посвящена его деду Евгению Богратионовичу Вахтангову, Мансуровской студии и открытию театра. Помогал создавать и оформлять экспозицию Музея-квартиры Евгения Вахтангова», — добавляется в материале.
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