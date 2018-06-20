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В Тульской области подготовлен арт-фестиваль «Образы Италии на берегах Оки»
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В Тульской области подготовлен арт-фестиваль «Образы Италии на берегах Оки» 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Тема Италии проходит в работах Василия Поленова и его семьи красной нитью, именно поэтому фестиваль решили посвятить именно этой стране. Помимо выставки полотен с пейзажами кисти художника и его сестры на фестивале будет представлено театральное наследие семьи Поленовых. Также гости смогут насладиться концертом камерного оркестра и лекциями международных экспертов в области искусства, в частности Италии.
Кроме того, гости смогут насладиться блюдами итальянской кухни, лекциями о моде, кинопоказами и театрализованными представлениями.
Одним из знаковых событий станет музыкально-поэтическая постановка «Набережная неисцелимых», подготовленная народным артистом России Вениамином Смеховым в дуэте с с композитором Басинией Шульман.
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