В Тульской области подготовлен арт-фестиваль «Образы Италии на берегах Оки»

Тема Италии проходит в работах Василия Поленова и его семьи красной нитью, именно поэтому фестиваль решили посвятить именно этой стране. Помимо выставки полотен с пейзажами кисти художника и его сестры на фестивале будет представлено театральное наследие семьи Поленовых. Также гости смогут насладиться концертом камерного оркестра и лекциями международных экспертов в области искусства, в частности Италии.

Кроме того, гости смогут насладиться блюдами итальянской кухни, лекциями о моде, кинопоказами и театрализованными представлениями.