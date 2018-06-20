Раскрыты обстоятельства смерти художника Вахтангова

Очевидцы раскрыли обстоятельства смерти художника и педагога Евгения Вахтангова , сообщает ИА Nation News со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства, внук основателя Вахтанговского театра и академик Российской академии художеств Вахтангов на момент смерти сидел на лавочке во дворе на улице Ивана Бабушкина в Москве.

Предполагается, что причиной смерти художника стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

О смерти 75-летнего Вахтангова театр имени Вахтангова сообщил 19 июня. Художник скончался после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Евгением Вахтанговым пройдет 22 июня.