Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 23, 24 июня

Большинство событий в эти выходные будет посвящено Дню молодёжи. Парки Перми уже готовы принять на своих площадках шумных, активных, скромных, любознательных, спортивных, деловых, креативных, смелых — одним словом, всех-всех жителей города, чтобы вместе провести время.

Организаторы запланировали много различных мероприятий. К примеру, 23 июня в парке «Счастье есть» пройдёт фестиваль «заКАМА fest». Выступления известных пермских кавер-групп, спектакль пластического театра Custodes, bmx&trial-шоу, граффити-зона, танцевальная баттловая площадка — всё это ждёт гостей. А в финале дня — пенная вечеринка!

В саду им. Миндовского в 16.00 начнётся Fresh Bit. Посетители парка смогут продегустировать авторские торты, пирожные и конфеты от пермских кондитеров. А ещё в этот день можно будет создать оригинальные граффити. Фестиваль «Свои-6» пройдёт 24 июня в парке им. Чехова. Для гостей парка — показательные выступления пермских рэп-исполнителей, битбоксеров, роллеров и танцевальных команд.

Кроме этого в субботу в Перми открывается «Лето Парк». Он будет работать до 23 сентября. На его площадке разместится интерактивно-выставочная зона, в центре которой будут проходить экспозиции. Здесь же пермские умельцы будут давать мастер-классы. В зоне активных игр можно будет взять напрокат спортинвентарь и сыграть в бадминтон, волейбол, футбол, настольный теннис. А для малышей откроется отдельная детская игровая зона с огромной песочницей, батутами и горками. Местом встреч станет Центр событий — зрительский зал-трансформер, предназначенный для лекций, презентаций, концертов.

И какие же выходные без посещения городской набережной! Спортивные тренировки, детские анимационные программы, лекции для интеллектуалов, концерт «Музыка Мишеля Леграна», программа к Дню молодёжи, танцевальный мастер-класс под латино-американские ритмы и показательные выступления танцоров, дискотека и ещё много интересных событий состоится на набережной Камы.

23 июня | ВЫСТАВКИ

Бумажный цветок | Выставка Лидии Ерохиной | 18.00 | Дом актёра | 0+

В чертогах Терпсихоры | 11.00-19-00 | Галерея «Уникум» | 12+

Видеть невидимое | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

Дар | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

История Перми: к 295-летию города | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Лики природы | Выставка пермского фотографа и путешественника Александра Чазова | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Одним движением кисти… | Выставка Юрия Заботина | 11.00-17.00 | Дом художника | 6+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 11.00-19-00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Сказки, рассказанные детьми | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Танцующие | Фотовыставка | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

Удел | Выставка Ивана Лукиных | 12.00-20.00 | Центр городской культуры | 18+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

23 июня | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ «Юнона» и «Авось» | 18.00 | У Моста | 12+

Вода | 11.00 | Дом актёра | 1+

Закат эпохи динозавров | 12.00 | Планетарий | 6+

Звёзды Российского цирка | 12.00, 16.00 | Цирк | 0+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Концерт группы «Гаусс» | 20.00 | Паб «Соль» | 16+

Космический рейс «Ну, погоди!» | 15.00 | Планетарий | 5+

Снежная королева | 14.00 | Сцена-Молот | 6+

Таинственный мир планет | 19.00 | Планетарий | 8+

Тёмная материя | 17.00 | Планетарий | 12+

Теремок | 11.00 | Театр кукол | 4+

23 июня | ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ

Red Fest | Фестиваль | 12.00-23.00 | Решетниковский спуск, 1, к. 2 | 12+

Будь собой | Чемпионат по уличным танцам | 14.30-18.00 | Парк «Счастье есть» | 0+

ЗаКАМА fest | Молодёжный фестиваль | 15.00-21.00 | Парк «Счастье есть» | 0+

Летний каток | 10.00-2.00 | Эспланада | 0+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Открытый чемпионат города Перми по баскетболу 3x3 | 10.00-21.00 | Эспланада | 0+

Программа, посвящённая Дню молодёжи | 15.00-18.00 | Парк им. А. П. Чехова | 0+

Программа, посвящённая Дню молодёжи | 16.00-19.00 | Сад им. Миндовского | 0+

Программа, посвящённая Дню молодёжи | 15.00-22.00 | Парк «Счастье есть» | 0+

Сабантуй-2018 | Городской национальный праздник татар и башкир | 11.00 | Стадион «Локомотив» | 0+

24 июня | ВЫСТАВКИ

Бумажный цветок | Выставка Лидии Ерохиной | 18.00 | Дом актёра | 0+

В чертогах Терпсихоры | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Видеть невидимое | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

Дар | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

История Перми: к 295-летию города | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Лики природы | Выставка пермского фотографа и путешественника Александра Чазова | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Сказки, рассказанные детьми | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Танцующие | Фотовыставка | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

24 июня | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ «Юнона» и «Авось» | 18.00 | У Моста | 12+

Бесконечный лабиринт | Интерактивный музыкальный спектакль | 15.00, 17.00 | ПДНТ «Губерния» | 6+

Закрытие Дягилевского фестиваля. Концерт фестивального оркестра | 19.00 | Театр оперы и балета | 12+

Звёзды Российского цирка | 16.00 | Цирк | 0+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Кай и Герда | 14.00 | Дом Актёра | 6+

Космос в объективе | 15.00 | Планетарий | 10+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Первые шаги в мире созвездий | 12.00 | Планетарий | 5+

24 июня | ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ

Red Fest | Фестиваль | 12.00-23.00 | Решетниковский спуск, 1, к. 2 | 12+

Летний каток | 10.00-23.00 | Эспланада | 0+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Место силы | Фестиваль | 12.00-23.00 | Экстрим-парк | 12+

Мозгобойня на набережной | Командная игра | 19.00 | Набережная Перми | 12+

Открытый чемпионат города Перми по баскетболу 3x3 | 10.00-17.00 | Эспланада | 0+

Свои-6 | Фестиваль уличных субкультур | 13.00 | Парк им. А. П. Чехова | 12+