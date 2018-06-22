Театр, кино, музей: где спасаться от жары после работы

Рабочая неделя заканчивается весьма горячо. Но не спешите после работы домой! Лучше прийти в себя где-нибудь в прохладном выставочном или зрительном зале. Mos.ru выяснил, где можно не только укрыться от зноя, но и обогатиться духовно.

Посмотреть спектакль про охоту на ведьм

Время: 19:00 Место: Московский новый драматический театр (улица Проходчиков, дом 2)

Театральный сезон вот-вот закончится — успейте сходить на заинтересовавшие вас спектакли! Например, сегодня в Новом драматическом театре можно посмотреть «Сейлемских ведьм» — трехчасовую драму, основанную на пьесе лауреата Пулитцеровской премии Артура Миллера . Она рассказывает о реальных событиях конца XVII века, произошедших в американском городе Сейлем.

Тогда зашедшая слишком далеко детская игра в ведьм привела к массовым арестам и казням. Сейлемский процесс вошел в историю как один из самых жестоких, а словосочетание «салемские ведьмы» сегодня служит напоминанием о том, как легко сплетается паутина лжи и как просто начинается травля.

Увидеть ограбление по-женски

Время: в зависимости от выбранного сеанса

Место: кинотеатры сети «Москино»

Сходить на фильм «Дневник сновидений»

Время: 20:00 Место: центр современного искусства «Гараж» (Крымский вал, дом 9, строение 32)

В «Гараже» сегодня можно посмотреть фильм современного канадского художника Джона Рафмана. «Дневник сновидений» состоит из фантасмагорических скетчей — историй, случившихся с двумя девушками. Героини попадают в реальность видеоигр, детских книг и фильмов, встречаются с чудовищами и блуждают по странным городским ландшафтам. Показ бесплатный, проходит в рамках выставки IAM. Для посещения нужно зарегистрироваться.

Джон Рафман работает в основном с цифровой реальностью. Его самый известный проект, начатый в 2009 году и продолжающийся до сих пор, — 9 Eyes («Девять глаз») — составлен из странных, смешных или жутких скриншотов, сделанных с видео, которые снимают уличные камеры. 9 Eyes показывали в Москве — выставка прошла в 2012 году в Манеже.

Заглянуть на новую выставку в Третьяковскую галерею

Время: до 21:00 Место: Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, дом 12)

Вчера в Третьяковке открылась выставка самого русского итальянца Павла Трубецкого. Или Паоло Трубецкого — под этим именем он прославился в мире как один из главных скульпторов-импрессионистов Серебряного века. Сын русского князя Петра Трубецкого и американской пианистки Ады Винанс родился в Италии.

Паоло Трубецкой не получил систематического художественного образования, но буквально впитал эстетические взгляды современников: он вырос в среде итальянской богемы, и постоянное общение с художниками и теоретиками искусства наложило на него свой отпечаток. Его увлекли идеи импрессионистов, и он воплотил их в пластическом искусстве, создав свой собственный художественный язык.

В экспозицию вошли работы мастера из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и частных коллекций. Главные экспонаты — портрет Бернарда Шоу , портретные статуэтки Джакомо Пуччини, Огюста Родена, Энрико Карузо и портрет жены скульптора Элин Трубецкой.

Послушать лекцию про танго

Время: 20:00 Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)