Театр, кино, музей: где спасаться от жары после работы 

Рабочая неделя заканчивается весьма горячо. Но не спешите после работы домой! Лучше прийти в себя где-нибудь в прохладном выставочном или зрительном зале. Mos.ru выяснил, где можно не только укрыться от зноя, но и обогатиться духовно.
Посмотреть спектакль про охоту на ведьм
Время: 19:00 Место: Московский новый драматический театр (улица Проходчиков, дом 2)
Театральный сезон вот-вот закончится — успейте сходить на заинтересовавшие вас спектакли! Например, сегодня в Новом драматическом театре можно посмотреть «Сейлемских ведьм» — трехчасовую драму, основанную на пьесе лауреата Пулитцеровской премии Артура Миллера. Она рассказывает о реальных событиях конца XVII века, произошедших в американском городе Сейлем.
Тогда зашедшая слишком далеко детская игра в ведьм привела к массовым арестам и казням. Сейлемский процесс вошел в историю как один из самых жестоких, а словосочетание «салемские ведьмы» сегодня служит напоминанием о том, как легко сплетается паутина лжи и как просто начинается травля.
Увидеть ограбление по-женски
Время: в зависимости от выбранного сеанса
Место: кинотеатры сети «Москино»
Сегодня в российский прокат вышел фильм «Восемь подруг Оушена», в котором восемь ангельски красивых и дьявольски умных женщин совершают идеальное ограбление. Фильм не является прямым продолжением приключений Дэнни Оушена (обаятельный грабитель в нем фигурирует только в разговорах героинь) — здесь на первый план выходит его сестра Дебби. Отсутствие Джорджа Клуни, Брэда Питта, Мэтта Деймона и других звезд «Трилогии Оушена» в спин-оффе с лихвой компенсируется блистательным женским составом. В главных ролях — Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм-Картер, Энн Хэтэуэй и Рианна.
Сходить на фильм «Дневник сновидений»
Время: 20:00 Место: центр современного искусства «Гараж» (Крымский вал, дом 9, строение 32)
В «Гараже» сегодня можно посмотреть фильм современного канадского художника Джона Рафмана. «Дневник сновидений» состоит из фантасмагорических скетчей — историй, случившихся с двумя девушками. Героини попадают в реальность видеоигр, детских книг и фильмов, встречаются с чудовищами и блуждают по странным городским ландшафтам. Показ бесплатный, проходит в рамках выставки IAM. Для посещения нужно зарегистрироваться.
Джон Рафман работает в основном с цифровой реальностью. Его самый известный проект, начатый в 2009 году и продолжающийся до сих пор, — 9 Eyes («Девять глаз») — составлен из странных, смешных или жутких скриншотов, сделанных с видео, которые снимают уличные камеры. 9 Eyes показывали в Москве — выставка прошла в 2012 году в Манеже.
Заглянуть на новую выставку в Третьяковскую галерею
Время: до 21:00 Место: Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, дом 12)
Вчера в Третьяковке открылась выставка самого русского итальянца Павла Трубецкого. Или Паоло Трубецкого — под этим именем он прославился в мире как один из главных скульпторов-импрессионистов Серебряного века. Сын русского князя Петра Трубецкого и американской пианистки Ады Винанс родился в Италии.
Паоло Трубецкой не получил систематического художественного образования, но буквально впитал эстетические взгляды современников: он вырос в среде итальянской богемы, и постоянное общение с художниками и теоретиками искусства наложило на него свой отпечаток. Его увлекли идеи импрессионистов, и он воплотил их в пластическом искусстве, создав свой собственный художественный язык.
В экспозицию вошли работы мастера из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и частных коллекций. Главные экспонаты — портрет Бернарда Шоу, портретные статуэтки Джакомо Пуччини, Огюста Родена, Энрико Карузо и портрет жены скульптора Элин Трубецкой.
Послушать лекцию про танго
Время: 20:00 Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)
Поклонников страстных ритмов ждут на ВДНХ. Здесь стартует новый цикл летней образовательной программы «Танго: знать, слушать, танцевать». Главным героем первой встречи станет музыкальный дуэт Pedro y Juan. Аккордеонист Евгений Попов расскажет о зарождении танца и его особенностях, а также о ключевых композиторах, работавших над музыкой танго, — Асторе Пьяццолле, Карлосе Гарделе и Анхеле Вильольдо. А вместе со вторым участником дуэта — виолончелисткой Яной Чекалиной — он будет устраивать музыкальные паузы. Посещение бесплатное, но нужно зарегистрироваться.