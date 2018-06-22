ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на выходные дни.
На праздник!
Платинум Арена: 23 июня, 21.00 — Общегородской выпускной бал (16+) 24 июня, 10.00 — Праздник йоги (6+)
ТЦ «На Пушкина»: 23 июня, 15.00 — День молодёжи (12+)
Городские пруды: 23 июня, 17.00 — Международный день йоги (6+)
Парк «Динамо»: 23-24 июня, 14.00 — Всероссийский фестиваль красок (0+) 24 июня, 21.00 — Фестиваль волшебных шаров (0+)
На вечеринку!
Сквер площади Город воинской славы: 23 июня, 19.00 — Танцевальная вечеринка на открытом воздухе (16+)
В театр!
Хабаровский краевой музыкальный театр: 24 июня, 11.00 — Музыкальная сказка «Кот в сапогах» (0+) 24 июня, 18.00 — Дневник моей юности «Первая любовь» (12+), премьера
Триада: 23 июня, 18.00 — «За закрытыми дверями» (18+) 24 июня, 18.00 — «Ужин на 100 персон» (16+)
Театр кукол: 23 июня, 11.00, 13.00 — Сказка «Колобок» (0+) 23 июня, 16.00 — Сказка-игра «Заинька» (0+) 24 июня, 11.00, 14.00 — Сказка «Поросята Карибского моря» (0+)
На концерт!
Хабаровская краевая филармония: 24 июня, 15.00 — Опера-сказка «Маша и медведь» (0+)
«Платинум Арена»: 24 июня, 19.00 — «Примадонны восточной эстрады» Улдуз Усмановой (6+)
Центральная набережная: 23 июня, 18.30 — Концерт «Гори, гори моя звезда» Фёдора Одинцова и ансамбля «Коробейники» (0+)
В музей!
Дальневосточный художественный музей: 23 июня, 12.00 — Интерактивная программа на выставке «Мумми-тролль и комета» (0+) 24 июня, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+)
Хабаровский краевой музей им. Гродекова: 24 июня, 12.00 — Открытие выставки «Владыки студёных морей» (6+)
Музей археологии: 23 июня, 12.00 — Тематический мастер-класс по ручной лепке из глины «Светильники» (6+)
На выставку!
Художественная галерея им. Федотова: 23-24 июня, 10.00 — Персональная выставка Анастасии Номар «Метафоры огня» (0+)
На стадион!
УКСК стадиона им. Ленина: 23-24 июня, 11.00 — Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Кубок борцовского единства» (6+)
Стадион «Динамо»: 24 июня, 10.00 — Открытый чемпионат и первенство края по радиоспорту (6+)