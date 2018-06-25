Пуанты с затейливым узором. Зачем балетной обуви стразы

Элегантный и вместе с тем неформальный фестиваль готовят омичам заслуженный артист России, звезда Омского музыкального театра Сергей Флягин и его друзья. Изящным искусствам будет посвящён вечер 1 июля. В 19.00 в музтеатре состоится презентация проекта «Пуанты. Limited Еdition». Судя по опубликованной программе, это событие станет украшением летнего светского сезона и его точно нельзя пропустить.

«Лети, голубка»

Фестиваль изящных искусств объединит в одно театральное действо сценические номера музыкального, хореографического направлений; будет работать фэшн — выставка и выставка уникальных работ декоративно-прикладного творчества. Балет, опера, драма — программа составлена так, чтобы быть интересной искушённой публике и быть доступной новичку. Режиссёром проекта стал актёр и режиссёр Центра современной драматургии Ярослав Максименко

Представляя исполнительское искусство высочайшего класса, фестиваль преследует благородные цели. Он благотворительный, пройдёт в поддержку проекта «Лети, голубка». Помощь нужна 8-летней девочке из Омска Оле Гусарь, страдающей редким заболеванием — энцефалитом Расмуссена, это редкое воспалительное заболевание головного мозга. Девочке требуется дорогостоящий мониторинг в Германии и по итогам обследования — индивидуально распланированное лечение, включающее уникальную операцию и медицинскую реабилитацию.

«Голубка — домашнее прозвище Оли, за неё переживают её близкие и друзья. Мы также не смогли остаться в стороне, — рассказал Сергей Флягин. — У искусства великая задача — будить добрые чувства в сердцах людей, уверен, у нас это получится».

Волшебные туфельки для балерины

В России стало традиционным посвящать год какому-либо тематическому направлению. 2018 год не стал исключением из правила — этот календарный период пройдёт под покровительством музы Терпсихоры, и будет посвящён искусству балетного танца. Кроме того, в нашей стране отметят 200-летний юбилей одного из главных вдохновителей русской балетной школы Мариуса Петипа. Проект «Пуанты. Limited Еdition» посвящён и этому событию тоже.

«Будут исполнены отрывки из шедевров мирового балета, требующие от исполнителей безупречного мастерства и техники, — рассказал Сергей Флягин. — Например, «Пламя Парижа», «Баядерка» и другие».

Одним из событий проекта станет презентация пуант. Балетная обувь будет представлена в расшитом, разрисованном, красочно оформленном виде. Такого в Омске точно ещё не видели. По сути, создаётся новое направление декоративно-прикладного творчества. Красочные пуанты увидела в своё время в Интернете на страничке в соцсетях одной новозеландской поклонницы балетного искусства Елена Флягина. В Омске дизайнерам, оформителям, художникам было предложено декорировать балетные туфли. Откликнулись многие, и 30 пар будет представлено 1 июля в музыкальном театре на специальной выставке. Эти произведения искусства можно будет приобрести.

«Как театр начинается с вешалки, так и наш проект начался с пуант, — говорит Елена Флягина. — Каждая пара балетной обуви, которая попала в руки наших дизайнеров, прожила долгую танцевальную жизнь, участвовала в десятках спектаклей, но со временем была списана. Наши художники подарили пуантам второе дыхание. Обувь превратилась в настоящие арт-объекты. Каждая пара уникальна, выполнена в своём неповторимом стиле. Все вырученные средства с продажи пуант пойдут на лечение Оли Гусарь».

Помимо этого в этот день будет работать фэшн — выставка и продажа работ дизайнеров и художников, принявших участие в проекте, для публики будет организована фотобудка и зоны для стильных фотосессий; уголок мастеров кондитерского искусства. Билеты уже в продаже, информация по телефонам: 8-913-961-58-18, 8-913-970-71-74.