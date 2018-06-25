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Москва 70-х: специальный экскурсионный маршрут глазами Людмилы Петрушевской
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Москва 70-х: специальный экскурсионный маршрут глазами Людмилы Петрушевской 

Журнал ОК! 40 минут назад
В честь 80-летия литературного классика Людмилы Петрушевской Мосгортур подготовил специальный маршрут для знакомства с культурой Москвы 1970-х годов. Именно в это время стала популярна целая плеяда новых авторов и художников, в числе которых была и сама Петрушевская.
Три экскурсии по Москве пройдут 30 июня, 7 и 14 июля и дополнят выставку «Петрушествие» в ММОМА. Пеший маршрут строится на знаковых для писательницы местах, выбранных из интервью с Людмилой Петрушевской, где она вспоминает любопытные истории о себе, своем окружении и эпохе.
Всего участники посетят 10 мест:
Отель «Метрополь». История самой известной гостиницы страны будет рассказана через историю семьи Петрушевской.
Театры Ленком и МХТ им. А. П. Чехова. Здесь проходили громкие премьеры по произведениям писательницы.
Воскресенские ворота, журфак МГУ, станцию метро «Театральная», дом В. Фирганга, школу № 1278, церковь Спаса на Песках (бывшую кукольную студию «Союзмультфильм»).
А также выставку «Петрушествие» в ММОМА на Гоголевском бульваре. В экспозиции творчество Людмилы Петрушевской представляется через взгляд современных художников — Ирины Затуловской, Михаила Рогинского, Виктора Пивоварова, Хаима Сокола, чьи работы отражают атмосферу произведений писательницы.
Выставка 'Петрушествие'. Фото Юлии Майоровой
Экскурсию проводит Дарья Ковальская — театровед, ученица Александра Вислова (председатель экспертного совета театрального фестиваля «Золотая маска»), экскурсоводисследователь творчества Людмилы Петрушевской.
Продолжительность экскурсии: 2 часа. Длина маршрута: 3 км.
Стоимость экскурсии: 500 руб.
Место сбора группы: дом Фирганга, ул. Малая Дмитровка д. 29.
Начало экскурсии: 15:00
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