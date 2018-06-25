Москва 70-х: специальный экскурсионный маршрут глазами Людмилы Петрушевской

В честь 80-летия литературного классика Людмилы Петрушевской Мосгортур подготовил специальный маршрут для знакомства с культурой Москвы 1970-х годов. Именно в это время стала популярна целая плеяда новых авторов и художников, в числе которых была и сама Петрушевская.

Три экскурсии по Москве пройдут 30 июня, 7 и 14 июля и дополнят выставку «Петрушествие» в ММОМА. Пеший маршрут строится на знаковых для писательницы местах, выбранных из интервью с Людмилой Петрушевской, где она вспоминает любопытные истории о себе, своем окружении и эпохе.

Всего участники посетят 10 мест:

Отель «Метрополь». История самой известной гостиницы страны будет рассказана через историю семьи Петрушевской.

Театры Ленком и МХТ им. А. П. Чехова. Здесь проходили громкие премьеры по произведениям писательницы.

Воскресенские ворота, журфак МГУ , станцию метро «Театральная», дом В. Фирганга, школу № 1278, церковь Спаса на Песках (бывшую кукольную студию «Союзмультфильм»).

Экскурсию проводит Дарья Ковальская — театровед, ученица Александра Вислова (председатель экспертного совета театрального фестиваля «Золотая маска»), экскурсоводисследователь творчества Людмилы Петрушевской.

Продолжительность экскурсии: 2 часа. Длина маршрута: 3 км.

Стоимость экскурсии: 500 руб.

Место сбора группы: дом Фирганга, ул. Малая Дмитровка д. 29.

Начало экскурсии: 15:00