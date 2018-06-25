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В Санкт-Петербурге пройдёт выставка современных китайских художников
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В Санкт-Петербурге пройдёт выставка современных китайских художников 

Свободная пресса 40 минут назад
Фото: Свободная пресса
Как передаёт Nation News со ссылкой на свои источники, посетить экспозицию можно будет с 25 июня по 23 июля в Михайловском замке Петербурга.
Ожидается, что данная выставка позволит посетителям по-новому взглянуть на искусство Китая.
Посетители смогут увидеть картины как известных, так и неизвестных мастеров Поднебесной. Среди них — Шен Цзиндон, Цай Гуангбин и многие другие.
Отмечается, что все эти работы были некоторое время назад выставлены на Шанхайской художественной ярмарке.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Шанхае с большим успехом прошла премьера оперы «Царская невеста» в исполнении труппы московского Большого театра.
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