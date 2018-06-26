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Гости ЧМ в регионах смогут 26 июня посетить музеи, театры и музыкальные вечера
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Гости ЧМ в регионах смогут 26 июня посетить музеи, театры и музыкальные вечера 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 26 июня. Жители и гости городов-организаторов чемпионата мира по футболу в России во вторник смогут посетить концерт пианиста Дениса Мацуева, потанцевать под музыку знаменитых диджеев, посмотреть фильм об исполнении большой футбольной мечты. Обширную культурную программу предлагают музеи и театры.
Артисты из Сочи, где во вторник пройдет последний для курорта матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу, разучили одну из перуанских народных песен, которую исполнят для болельщиков. Те, кто не попал на стадион «Фишт», смогут посмотреть игру на площадке фан-феста в Южном моле морского порта. В день матча там выступят Джоззи, GiwMik, Кравц и «Рекорд Оркестр», праздничный день завершит DJ Martinez.
Около футбола
В Саранске после матча сборных Ирана и Португалии болельщикам предлагают попробовать себя в национальных ремеслах в этнографическом музее под открытым небом «Этно-кудо». Музей расположен в селе Подлесная Тавла, которое знаменито своими деревянными игрушками.
"Мы предлагаем туристам маршрут «Зов торамы» (торама — мордовский духовой инструмент). Для них мы проводим обряд встречи гостей, показываем скульптурный парк и традиционные мордовские избы. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по резьбе по дереву, а дети — принять участие в народных играх", — рассказал ТАСС директор музея Петр Рябов.
Гостей Калининграда приглашают в музей янтаря, где открывается выставка работ художника-реставратора высшей категории по янтарю Александра Крылова, участвовавшего в воссоздании исчезнувший во время Второй мировой войны Янтарной комнаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, в экспозицию включен цикл икон Крылова в технике флорентийской мозаики с использованием янтаря, дерева, кости и фольги. Также на выставке представят скульптурные портреты Александра Невского и Леонардо да Винчи из янтаря.
Те, кто приехал в Волгоград, могут посетить музей-заповедник XVIII века «Старая Сарепта», состоящий из 26 зданий. Под каждым из зданий выставочной площадки находится подземный ход.
"Когда-то они все были соединены общим ходом, который выходил за пределы немецкой колонии на случай экстренной эвакуации. Вот по этим подземельям мы и организуем экскурсии для гостей ЧМ, причем есть у нас и свое «кентервильское привидение» — якобы по подземельям бродит рыцарь в железных латах. Мы даже на путеводителе по музею, изданном специально перед ЧМ на английском языке, изобразили привидение — правда, там оно у нас не в рыцарских доспехах, а привычных белых одеждах, которое сидит на крыше музея и улыбается", — пояснил в беседе с ТАСС директор музея-заповедника Сергей Баженов.
В объединенном музее писателей Урала в Екатеринбурге болельщиков ждут на выставке «Около футбола». «Мы решили рассказать гостям, как менялись образы футбола в литературе, и проследить отношение к этой игре от начала прошлого века до наших дней. Посетителей познакомят со стихами известных поэтов об этой игре, о футболе писали Осип Мандельштам, Валерий Брюсов, Владимир Высоцкий и многие другие», — отметили в музее.
"Теранга" по-русски
В Самаре во вторник открывается выставка работ сенегальского фотографа Альуна Эндиая «Сенегал — страна Теранги», приуроченная к матчу Сенегал — Колумбия, который пройдет на стадионе «Самара Арена» 28 июня. В культуре Сенегала существует понятие «Теранга», что на языке этнической группы «волоф» означает «гостеприимство». Это явление находит свое отражение и в том, как люди приветствуют вас в этой стране, как организуют трапезы, принимают гостей в своем доме. Название футбольной команды Сенегала также связывают с этим понятием — футболистов называют «Львы Теранги».
Во дворе самарского Музея модерна состоится показ фильма «Как лев» режиссера Саммюэля Колларде. Фильм рассказывает о 15-летнем жителе деревни и в Сенегале, мечтающем стать профессиональным футболистом и отправляющемся для этого в Париж.
Театры Казани, которые специально для ЧМ-2018 продлили свой сезон, также представят для жителей и гостей города насыщенную программу. Так в Татарском государственном театре оперы и балета в рамках международного фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань» во вторник представят балет «Баядерка». В Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова можно будет посмотреть спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.
В Санкт-Петербурге пройдет вечер карильонной музыки на фоне Петропавловской крепости. На Соборной площади перед публикой в рамках XVII ежегодного фестиваля «Музыка над городом» выступит музыкант из Белгорода Тимур Халлиулин. Он сыграет на современном карильоне, расположенном на колокольне Петропавловского собора. Инструмент, установленный в 2001 году, состоит из 51 колокола и звучит в диапазоне четырех октав, на нем исполняются любые музыкальные произведения — от фуг Баха до современных джазовых импровизаций и фольклорной музыки.
В Екатеринбурге в этот же день состоится концерт народного артиста России, пианиста и посла чемпионата мира по футболу Дениса Мацуева.
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