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Открытие культурного пространства фонда V-A-C в здании ГЭС-2 состоится осенью 2019 года
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Открытие культурного пространства фонда V-A-C в здании ГЭС-2 состоится осенью 2019 года 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Проект музейного комплекса подготовило архитектурное бюро Ренцо Пьяно. Вначале будут введены в эксплуатацию открытые студии, а затем резиденции. Полностью здание будет готово к весне 2020 года. Вход на все мероприятия проекта — выставки, кинопоказы, концерты, спектакли — планируют сделать бесплатным. В части ГЭС-2, получившей название «Своды», разместят студии, среди которых будут не только художественные студии с оборудованием для работы по металлу и дереву, но и студии звукозаписи, репетиционный зал и пекарня. Они должны стать местом для встречи художников с публикой. Акцент в деятельности открытых студий будет сделан на производстве, так чтобы у каждого посетителя появилась реальная возможность участвовать в том, что происходит в культурном пространстве. Также в здании предусмотрены арт-резиденции и залы-трансформеры для концертов, постановок и перформансов. На крыше установят солнечные батареи, рядом с Патриаршим мостом будут посажены 600 деревьев, ближе к кинотеатру «Ударник» предусмотрено создание общественной зоны.
Источник: the-village.ru
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