В Подмосковье за прошлый год было проведено более 33 тысяч экскурсий

Депутаты Мособлдумы проводят 57‐е заседание регионального парламента. Министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан в отчете о ходе реализации государственных программ региона в сфере культуры отметил, что в прошлом году в Подмосковье было проведено более 33 тысяч экскурсии и открыто 177 выставок.

Общий плановый объем финансирования на 2017 год в сфере культуры составил 9 миллиардов 083,1 миллиона рублей, в том числе за счет бюджета Московской области — 6 миллиардов 235,5 миллиона рублей. Фактический объём финансирования за счёт средств бюджета Московской области составил 5 миллиардов 958,1 миллиона рублей (95,6%).

Для привлечения посетителей в государственные музеи Московской области в 2017 году было открыто 177 выставок, проведены 33 288 экскурсий, 1 973 лекции, 792 массовых мероприятия и 204 образовательные программы.

При участии государственных музеев Московской области реализованы знаковые выставочные проекты, в их числе: « Иван Шишкин . К 185-летию со дня рождения», « Исаак Левитан . Мастер русского пейзажа», «Искусство агитации» к 100-летию Великой октябрьской революции, «Пафос и символы эпохи», « Пабло Пикассо . Художник и книга». Состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции «Новый Иерусалим — памятник русской истории и культуры».

Общее количества посетителей музеев (к уровню предыдущего года) в 2017 году увеличилось на 12,9% (более 1,8 миллиона человек).

В 2017 году в Московской области состоялись фестивали: «У Троицы», «Сезон Станиславского. Летний фестиваль Губернских театров», «Долгопрудненская осень», «Театры Подмосковья», «Театр детям».

В 2017 году проведен V смотр-конкурс «Парки Подмосковья». Победителем в номинации «Лучший парк культуры и отдыха» стал парк культуры и отдыха «Ёлочки» городского округа Домодедово, в номинации «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка» — парк культуры и отдыха «Пехорка» городского округа Балашиха.

Ранее сообщалось, что в результате проводимых по госпрограммам мероприятий в сфере здравоохранения продолжительность жизни в Московской области увеличилась до 73,34 года.