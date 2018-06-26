В гостях у сказки, день рождения Шахрина и юбилей Домогарова

Библиофилам

Что: выставка «Book Heart: мир книжной иллюстрации»

Все мы знаем, что иллюстрации играют очень важную роль в восприятии того или иного литературного произведения. Особенно это касается сказок. Поэтому выставка «Book Heart: мир книжной иллюстрации», которая открылась в ТДК «Смоленский Пассаж», будет интересна и взрослым, и детям. Ведь она задумана как путеводитель по истории книжной графики, художественным стилям и техникам. Организаторы выставки с особым почтением относятся к художникам-иллюстраторам, которые «оживили» любимых персонажей, подарили нам возможность путешествовать по таинственным мирам и далеким странам. Их имена не всегда широко известны, а между тем, именно им многие поколения детей обязаны первыми яркими визуальными впечатлениями. Их работа важна и ответственна, а весь труд подчиняется девизу «не навреди!». Они — художники-иллюстраторы, рисующие для детей и взрослых, верные спутники великих писателей, без которых невозможно представить ни одну книгу.

В рамках выставки представлены 150 оригинальных рисунков к самым популярным и любимым сказкам. Экспозицию выставки составляют наиболее запоминающиеся и красочные иллюстрации к сказкам «Золушка», «Щелкунчик», «Алиса в стране Чудес», «Снежная Королева», «Маленький Принц», «Дюймовочка», «Красная Шапочка», «Красавица и Чудовище» и многим другим.

Особое, почетное место в экспозиции выставки «Book Heart» занимают работы классиков зарубежной иллюстрации, среди которых Кинуко Крафт, Барри Мозер, Джулия Сарда, Мануэла Адреани, Роберто Инноченти, Арлен Грастон, которые предоставили оригинальные авторские рисунки к сказкам.

Где: выставочное пространство 4 этажа ТДК «Смоленский Пассаж»

Когда: все лето до 1 сентября

Меломанам

Что: сольный концерт группы «ЧайФ» «Аргентина-Ямайка — 5:0!»

Сейчас, в разгар чемпионата мира по футболу, хит группы «ЧайФ» «Аргентина-Ямайка — 5:0!» звучит, кажется, отовсюду, причем в самых разных интерпретациях. Что примечательно, именно в этом году композиция отмечает серьезный юбилей — 20 лет! К этой дате Владимир Шахрин сотоварищи подготовили уникальную программу, которая так и называется «Аргентина-Ямайка — 5:0!».

Ну и конечно, традиционно именно в саду «Эрмитаж» Владимир Шахрин отметит свой день рождения. Точнее, сам день рождения был еще 22 июня, но шумно праздновать его Владимир Владимирович собирается как раз в четверг вечером прямо на сцене. Так что готовьте подарки и, конечно, отличное настроение!

Где: Сад «Эрмитаж»

Когда: 28 июня

Театралам и киноманам

Трудно поверить, но народному артисту России Александру Домогарову исполняется 55 лет. Звезда экрана, крупнейший драматический актер, любимец женщин, лауреат множества наград, герой светской хроники — можно подобрать еще много эпитетов — отметит свой юбилей концертом на сцене Центрального академического театра Российской Армии, где когда-то начиналась его карьера.

Поздравить Александра Домогарова придут многие коллеги по сцене. Юбилейный вечер построен в форме диалога со зрителем. В исполнении Александра Домогарова и его гостей прозвучат любимые песни нашей молодости, которые, по выражению актера, «изменили наше время». Народный артист России Александр Домогаров приглашает вернуться в годы своей молодости, когда в моде были длинные волосы, брюки-клеш и рок-н-ролл. В годы, которые оставили яркий след в жизни и творчестве артиста.

Где: Центральный академический театр Российской Армии

Когда: 12 июля