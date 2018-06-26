В гостях у сказки, день рождения Шахрина и юбилей Домогарова 

Библиофилам
Что: выставка «Book Heart: мир книжной иллюстрации»
Все мы знаем, что иллюстрации играют очень важную роль в восприятии того или иного литературного произведения. Особенно это касается сказок. Поэтому выставка «Book Heart: мир книжной иллюстрации», которая открылась в ТДК «Смоленский Пассаж», будет интересна и взрослым, и детям. Ведь она задумана как путеводитель по истории книжной графики, художественным стилям и техникам. Организаторы выставки с особым почтением относятся к художникам-иллюстраторам, которые «оживили» любимых персонажей, подарили нам возможность путешествовать по таинственным мирам и далеким странам. Их имена не всегда широко известны, а между тем, именно им многие поколения детей обязаны первыми яркими визуальными впечатлениями. Их работа важна и ответственна, а весь труд подчиняется девизу «не навреди!». Они — художники-иллюстраторы, рисующие для детей и взрослых, верные спутники великих писателей, без которых невозможно представить ни одну книгу.
В рамках выставки представлены 150 оригинальных рисунков к самым популярным и любимым сказкам. Экспозицию выставки составляют наиболее запоминающиеся и красочные иллюстрации к сказкам «Золушка», «Щелкунчик», «Алиса в стране Чудес», «Снежная Королева», «Маленький Принц», «Дюймовочка», «Красная Шапочка», «Красавица и Чудовище» и многим другим.
Особое, почетное место в экспозиции выставки «Book Heart» занимают работы классиков зарубежной иллюстрации, среди которых Кинуко Крафт, Барри Мозер, Джулия Сарда, Мануэла Адреани, Роберто Инноченти, Арлен Грастон, которые предоставили оригинальные авторские рисунки к сказкам.
Где: выставочное пространство 4 этажа ТДК «Смоленский Пассаж»
Когда: все лето до 1 сентября
Меломанам
Что: сольный концерт группы «ЧайФ» «Аргентина-Ямайка — 5:0!»
Сейчас, в разгар чемпионата мира по футболу, хит группы «ЧайФ» «Аргентина-Ямайка — 5:0!» звучит, кажется, отовсюду, причем в самых разных интерпретациях. Что примечательно, именно в этом году композиция отмечает серьезный юбилей — 20 лет! К этой дате Владимир Шахрин сотоварищи подготовили уникальную программу, которая так и называется «Аргентина-Ямайка — 5:0!».
Ну и конечно, традиционно именно в саду «Эрмитаж» Владимир Шахрин отметит свой день рождения. Точнее, сам день рождения был еще 22 июня, но шумно праздновать его Владимир Владимирович собирается как раз в четверг вечером прямо на сцене. Так что готовьте подарки и, конечно, отличное настроение!
Где: Сад «Эрмитаж»
Когда: 28 июня
Театралам и киноманам
Что: вечер Александра Домогарова «Улица Кедрова, д.16, кор.1 Возвращаюсь…»
Трудно поверить, но народному артисту России Александру Домогарову исполняется 55 лет. Звезда экрана, крупнейший драматический актер, любимец женщин, лауреат множества наград, герой светской хроники — можно подобрать еще много эпитетов — отметит свой юбилей концертом на сцене Центрального академического театра Российской Армии, где когда-то начиналась его карьера.
Поздравить Александра Домогарова придут многие коллеги по сцене. Юбилейный вечер построен в форме диалога со зрителем. В исполнении Александра Домогарова и его гостей прозвучат любимые песни нашей молодости, которые, по выражению актера, «изменили наше время». Народный артист России Александр Домогаров приглашает вернуться в годы своей молодости, когда в моде были длинные волосы, брюки-клеш и рок-н-ролл. В годы, которые оставили яркий след в жизни и творчестве артиста.
Где: Центральный академический театр Российской Армии
Когда: 12 июля