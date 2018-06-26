7 лучших событий грядущего июля

Июль не за горами. В нашей подборке мероприятия на любой вкус и цвет: джазовые и рок-концерты, лучшие выставки и фестивали, которые ждут нас в самом главном месяце лета. Обещаем — скучно не будет!

Театральный фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ

Пожалуй, самый массовый фестиваль лета в этом году выбрал тему «театр», за который отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте . Вся территория главной выставки страны будет так или иначе задействована театрализованными представлениями из Европы.

Откроет фестиваль 20 июля Всемирно известная немецко-швейцарская группа «Rimini Protokoll». Она представит не просто спектакль, а своего рода социологическое исследования — проект «Situation Rooms». Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Известный современный художник, лауреат последней «Золотой маски» Ксения Перетрухина представит инсталляции-сюрпризы, в которых как интимность, так и публичность театра смогут стать частью неожиданного личного опыта любого прохожего.

Даты проведения: 20 июля — 5 августа

Площадка: ВДНХ

Фестиваль Moscow Urban Forum 2018

17−22 июля в «Зарядье» под девизом «Связывая поколения» пройдет Фестиваль Московского урбанистического форума — главной урбанистической площадки страны и точно крупнейшего в Европе события подобного масштаба. Фестиваль для тех, кто любит город и интересуется его будущим, неравнодушен к архитектуре и урбанистике. По окончании деловой программы Форума в здании Филармонии в «Зарядье» откроются кинопоказы, воркшопы и лекции — всего свыше 100 мероприятий со свободным входом. Фестиваль MUF 2018 включает в себя серию беговых и пеших экскурсий, йогу на парящем мосту с Ольгой Маркес , научные дебаты, танцующую очередь, генотипирование и парад профессий.

В публичной программе лекции Притцкеровского лауреата, выдающегося голландского архитектора Рема Колхаса , создателя теории креативного класса Ричарда Флориды , автора маленькой книги Хюгге Майка Викинга, бывшего руководителя General Motors Роберта «Боба» Лутца и блогера Ильи Варламова . Среди тем дискуссий — развитие инфраструктуры кино и фэшн-индустрии в Москве, уличное искусство, транспорт будущего, архитектура и визуальный код города, дизайн мышления и экономика знаний. Посетители Фестиваля смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, записаться на экскурсии и квесты по столице, станцевать вальс на сцене амфитеатра, посетить масштабный концерт независимой экспериментальной музыки с участием виртуозного аккордеониста Mario Batkovic, а также посетить премьерные кинопоказы от BeatFilm.

Даты: 17−22 июля

Площадка: Парк «Зарядье»

Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2018

Без сомнений, самое яркое событие месяца. Авторские сады, цветочные композиции, мастер-классы от ведущих ландшафтных дизайнеров — все это фестиваль садов и цветов, который пройдет в Москве уже в 7-й раз. Нынешнее мероприятие отличается большим количеством премьер. Так, в этом году впервые свои сады построят легендарные мастера Пол Харви Брукс и бессменный председатель жюри MFS Джеймс Александр-Синклер. Впервые о своем участии в фестивале заявила Япония которая подготовила обширную культурную программу 5 июля. Ну, а кроме того, организаторы не смогли обойти вниманием охвативший Россию и весь мир мундиаль. Поэтому посетители Moscow Flower Show-2018 увидят огромный трехметровый футбольный мяч, выполненный из цветов.

МЕСТО: парк «Музеон»

ДАТА: 1−8 июля, с 10 до 22 ч Билеты

Выставка «Доказательство человечности»

Хотели бы вы в реальности прикоснуться к миру «Черного зеркала», иметь возможность улучшить внешность или записать свои сны, как видеосъемку? О таких возможностях предлагают поразмышлять участники выставки «Доказательство человечности» на ВДНХ. Шесть молодых художников — победителей проекта «Взлет» в направлении Art & Science представили свои работы в фюзеляже самолета Як-52, установленном на площади Промышленности ВДНХ. Каждый проект посвящен одной из современных технологий, таких как протезирование, виртуальная реальность, дополненная реальность и т. д. 7 июля в 18:00 в Анастасия Алехина — автор работ экспозиции проведет открытую художественную исследовательскую сессию, посвященную ее проекту Ultra Mary. В нем автор затрагивает понятия «идентичности», «болезни», «старения», соотносит их со сложившимися культурологическими аспектами этих явлений и перспективами их развития в будущем.

МЕСТО: ВДНХ

ДАТА: 7 июля, 18:00 Билеты

Концерт Кирилла Рихтера

Любимец московской публики, самый востребованный молодой композитор Кирилл Рихтер завершит серию концертов «Неоклассики» на площадке под открытым небом — «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Подвижные и эмоциональные пьесы Кирилла неизменно впечатляют слушателей, где бы они не исполнялись — в камерной обстановке или в величественном концертном зале, перед российской или иностранной аудиторией.

МЕСТО: Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде

ДАТА: до 14 июля, 20.00 Билеты

Выставка «Большой балет»

МЕСТО: Центр фотографии им. братьев Люмьер

ДАТА: 28 июня — 23 сентября

Билеты

Выставка Нового

В конце апреля на территории завода Плутон открылось новое арт-пространство Proun. На выставке представлены медиа инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, а также на постоянной основе проходят лекции на тему современной культуры. Но в июле на площадке был дан старт сезону перфомансов. Часть из них будут импровизированными — кто-то из посетителей выставки внезапно начинает танцевать contemporary dance или балет, пластика и движения танца соотносятся с игрой звука и света экспонатов. Другие перфомансы будут анонсированы заранее на сайте proun.moscow/ или в группах в соцсетях. Это аудиовизуальные live выступления, DJ-сеты или экскурсии по выставке в компании самих художников.

Когда: До 22 июля

Где: Нижняя Сыромятническая ул. д.11, к.1 Билеты

Танковый биатлон

Мечта для мальчиков всех возрастов. С 28 июля по 11 августа в парке «Патриот» в шестой раз пройдут масштабные и красочные состязания «Танковый биатлон». Подмосковный военный полигон «Алабино» вновь превратится в настоящее спортивное поле боя где экипажи из 23 стран будут соревноваться в искусстве вождения танка и точности стрельбы. В перерывах зрителей ждут завораживающий танковый балет, авиашоу, занятия по стрельбе и многое другое.

МЕСТО: Военный полигон «Алабино»

ДАТА: С 28 июля по 11 августа

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