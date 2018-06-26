7 лучших событий грядущего июля 

Июль не за горами. В нашей подборке мероприятия на любой вкус и цвет: джазовые и рок-концерты, лучшие выставки и фестивали, которые ждут нас в самом главном месяце лета. Обещаем — скучно не будет!
Театральный фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ
Пожалуй, самый массовый фестиваль лета в этом году выбрал тему «театр», за который отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте. Вся территория главной выставки страны будет так или иначе задействована театрализованными представлениями из Европы.
Откроет фестиваль 20 июля Всемирно известная немецко-швейцарская группа «Rimini Protokoll». Она представит не просто спектакль, а своего рода социологическое исследования — проект «Situation Rooms». Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Известный современный художник, лауреат последней «Золотой маски» Ксения Перетрухина представит инсталляции-сюрпризы, в которых как интимность, так и публичность театра смогут стать частью неожиданного личного опыта любого прохожего.
В день рождения ВДНХ 1 августа французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами. На одной из площадок Выставки вырастет французская 19-метровая инсталляция из морских контейнеров — гигант Omni из спектакля «Waterlitz» театра Générik Vapeur. На «Сцене на воде» итальянский театр NoGravity представит московскую премьеру спектакля «Aria». А в Доме культуры пройдет цикл спектаклей «Имена»: Театр Наций представит спектакли «Наше все… Бродский» и «Наше все… Нодар Думбадзе»; Александр Филиппенко покажет программу «Здравствуйте, Михаил Михаилович!», а режиссер Глеб Черепанов и актёр Владимир Еремин впервые представят спектакль «Все оттенки Чёрного» по творчеству писателя Саши Чёрного.
Даты проведения: 20 июля — 5 августа
Площадка: ВДНХ
Фестиваль Moscow Urban Forum 2018
17−22 июля в «Зарядье» под девизом «Связывая поколения» пройдет Фестиваль Московского урбанистического форума — главной урбанистической площадки страны и точно крупнейшего в Европе события подобного масштаба. Фестиваль для тех, кто любит город и интересуется его будущим, неравнодушен к архитектуре и урбанистике. По окончании деловой программы Форума в здании Филармонии в «Зарядье» откроются кинопоказы, воркшопы и лекции — всего свыше 100 мероприятий со свободным входом. Фестиваль MUF 2018 включает в себя серию беговых и пеших экскурсий, йогу на парящем мосту с Ольгой Маркес, научные дебаты, танцующую очередь, генотипирование и парад профессий.
В публичной программе лекции Притцкеровского лауреата, выдающегося голландского архитектора Рема Колхаса, создателя теории креативного класса Ричарда Флориды, автора маленькой книги Хюгге Майка Викинга, бывшего руководителя General Motors Роберта «Боба» Лутца и блогера Ильи Варламова. Среди тем дискуссий — развитие инфраструктуры кино и фэшн-индустрии в Москве, уличное искусство, транспорт будущего, архитектура и визуальный код города, дизайн мышления и экономика знаний. Посетители Фестиваля смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, записаться на экскурсии и квесты по столице, станцевать вальс на сцене амфитеатра, посетить масштабный концерт независимой экспериментальной музыки с участием виртуозного аккордеониста Mario Batkovic, а также посетить премьерные кинопоказы от BeatFilm.
Даты: 17−22 июля
Площадка: Парк «Зарядье»
Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2018
Без сомнений, самое яркое событие месяца. Авторские сады, цветочные композиции, мастер-классы от ведущих ландшафтных дизайнеров — все это фестиваль садов и цветов, который пройдет в Москве уже в 7-й раз. Нынешнее мероприятие отличается большим количеством премьер. Так, в этом году впервые свои сады построят легендарные мастера Пол Харви Брукс и бессменный председатель жюри MFS Джеймс Александр-Синклер. Впервые о своем участии в фестивале заявила Япония которая подготовила обширную культурную программу 5 июля. Ну, а кроме того, организаторы не смогли обойти вниманием охвативший Россию и весь мир мундиаль. Поэтому посетители Moscow Flower Show-2018 увидят огромный трехметровый футбольный мяч, выполненный из цветов.
МЕСТО: парк «Музеон»
ДАТА: 1−8 июля, с 10 до 22 ч Билеты
Выставка «Доказательство человечности»
Хотели бы вы в реальности прикоснуться к миру «Черного зеркала», иметь возможность улучшить внешность или записать свои сны, как видеосъемку? О таких возможностях предлагают поразмышлять участники выставки «Доказательство человечности» на ВДНХ. Шесть молодых художников — победителей проекта «Взлет» в направлении Art & Science представили свои работы в фюзеляже самолета Як-52, установленном на площади Промышленности ВДНХ. Каждый проект посвящен одной из современных технологий, таких как протезирование, виртуальная реальность, дополненная реальность и т. д. 7 июля в 18:00 в Анастасия Алехина — автор работ экспозиции проведет открытую художественную исследовательскую сессию, посвященную ее проекту Ultra Mary. В нем автор затрагивает понятия «идентичности», «болезни», «старения», соотносит их со сложившимися культурологическими аспектами этих явлений и перспективами их развития в будущем.
МЕСТО: ВДНХ
ДАТА: 7 июля, 18:00 Билеты
Концерт Кирилла Рихтера
Любимец московской публики, самый востребованный молодой композитор Кирилл Рихтер завершит серию концертов «Неоклассики» на площадке под открытым небом — «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Подвижные и эмоциональные пьесы Кирилла неизменно впечатляют слушателей, где бы они не исполнялись — в камерной обстановке или в величественном концертном зале, перед российской или иностранной аудиторией.
МЕСТО: Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде
ДАТА: до 14 июля, 20.00 Билеты
Выставка «Большой балет»
Уникальную возможность заглянуть за кулисы Большого театра представляют Центр фотографии им. Братьев Люмьер и известный фотограф Саша Гусов. В экспозицию вошли более 50 уникальных кадров, сделанных в период с 1992 по 2016 год. Это фотографии Сергея Филина, Светланы Захаровой, Марии Александровой, Владислава Лантратова, Екатерины Крысановой, Николая Цискаридзе и многих других выдающихся артистов. Поле успеха этой серии Гусов работал с главными глянцевыми журналами мира и фотографировал звезд кино, музыки, политики, в частности, Джуди Денч, Гэри Олдмена, Джуда Лоу, Юэна МакГрегора, Бориса Березовского, Валерия Гергиева, Мстислава Ростроповича и королеву Елизавету Вторую.
МЕСТО: Центр фотографии им. братьев Люмьер
ДАТА: 28 июня — 23 сентября
Билеты
Выставка Нового
В конце апреля на территории завода Плутон открылось новое арт-пространство Proun. На выставке представлены медиа инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, а также на постоянной основе проходят лекции на тему современной культуры. Но в июле на площадке был дан старт сезону перфомансов. Часть из них будут импровизированными — кто-то из посетителей выставки внезапно начинает танцевать contemporary dance или балет, пластика и движения танца соотносятся с игрой звука и света экспонатов. Другие перфомансы будут анонсированы заранее на сайте proun.moscow/ или в группах в соцсетях. Это аудиовизуальные live выступления, DJ-сеты или экскурсии по выставке в компании самих художников.
Когда: До 22 июля
Где: Нижняя Сыромятническая ул. д.11, к.1 Билеты
Танковый биатлон
Мечта для мальчиков всех возрастов. С 28 июля по 11 августа в парке «Патриот» в шестой раз пройдут масштабные и красочные состязания «Танковый биатлон». Подмосковный военный полигон «Алабино» вновь превратится в настоящее спортивное поле боя где экипажи из 23 стран будут соревноваться в искусстве вождения танка и точности стрельбы. В перерывах зрителей ждут завораживающий танковый балет, авиашоу, занятия по стрельбе и многое другое.
МЕСТО: Военный полигон «Алабино»
ДАТА: С 28 июля по 11 августа
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