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Мощный ливень, град, молнии: видео последствий разгула стихии в Омске
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Мощный ливень, град, молнии: видео последствий разгула стихии в Омске 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас последствия непогоды устраняют коммунальные службы.
Вчера, 28 июня, Омск накрыл проливной дождь с громом и молниями, местами прошел град. Видимость на дорогах упала почти до нуля, это спровоцировало серьезные пробки. Об этом сообщает местное издание Город55.ру.
Передвижение пешеходов по некоторым улицам было затруднено, тротуары были серьезно затоплены. Подвалы и первые этажи домов, несколько супермаркетов оказались в воде.
В настоящее время последствия разгула стихии устраняют коммунальные службы.
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