Омичам расскажут «театральную летопись Омска»

В Омске в течение всего лета городской Музей театрального искусства будет участвовать в проекте «Арт-пешеход». Каждую субботу с 17:00 до 20:00 рядом с подземным переходом со стороны скульптуры «Степаныч» будет работать творческая площадка, сообщает департамент культуры мэрии.

Вторая выставка — «Театральная летопись Омска» — познакомит с историей создания восьми омских театров. Омичи узнают, в каких зданиях изначально размещались театры, какие режиссеры и актеры стояли у истоков, как зарождались и получали оригинальные названия новые театры «Галерка», Пятый и Лицейский.

Третья экспозиция — «Театральные повести» — будет состоять из книг, журналов, альбомов, посвященных омским театрам. Кроме того, на арт-площадк пройдёт викторина.