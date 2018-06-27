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Омичам расскажут «театральную летопись Омска»
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Омичам расскажут «театральную летопись Омска» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске в течение всего лета городской Музей театрального искусства будет участвовать в проекте «Арт-пешеход». Каждую субботу с 17:00 до 20:00 рядом с подземным переходом со стороны скульптуры «Степаныч» будет работать творческая площадка, сообщает департамент культуры мэрии.
Омичи увидят три выставки. Первая — «Театральные улицы Омска» — расскажет об актёрах, чьи имена увековечены на мемориальных досках, в названиях улиц и учреждения: Петр Некрасов, Ножери Чонишвили, Михаил Ульянов, Алексей Теплов, Татьяна Ожигова, Александр Щеголев, Борис Каширин и Любовь Полищук.
Вторая выставка — «Театральная летопись Омска» — познакомит с историей создания восьми омских театров. Омичи узнают, в каких зданиях изначально размещались театры, какие режиссеры и актеры стояли у истоков, как зарождались и получали оригинальные названия новые театры «Галерка», Пятый и Лицейский.
Третья экспозиция — «Театральные повести» — будет состоять из книг, журналов, альбомов, посвященных омским театрам. Кроме того, на арт-площадк пройдёт викторина.
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