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Синоптики предупредили омичей о сильном ливне и граде
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Синоптики предупредили омичей о сильном ливне и граде 

АиФ-Омск 27 июня 2018
Фото: АиФ-Омск
«Обь-Иртышское УГМС» предупреждает омичей об ухудшении погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии Омска. Согласно прогнозу, сегодня, 27 июня, до конца дня местами по Омской области ожидается гроза, сильный ливень и крупный град. Порывы ветра будут достигать 19-24 м/с.
Омичей просят соблюдать осторожность вблизи линий электропередач, рекламных баннеров и высоких деревьев. Метеорологи напоминают, что во время грозы опасно находиться на открытой местности, пытаться укрыться под деревом.
Добавим, что обо всех чрезвычайных ситуациях нужно сообщить по круглосуточным телефонам: 78-78-78 и 78-79-92.
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