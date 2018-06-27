Синоптики предупредили омичей о сильном ливне и граде

«Обь-Иртышское УГМС» предупреждает омичей об ухудшении погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии Омска. Согласно прогнозу, сегодня, 27 июня, до конца дня местами по Омской области ожидается гроза, сильный ливень и крупный град. Порывы ветра будут достигать 19-24 м/с.

Омичей просят соблюдать осторожность вблизи линий электропередач, рекламных баннеров и высоких деревьев. Метеорологи напоминают, что во время грозы опасно находиться на открытой местности, пытаться укрыться под деревом.

Добавим, что обо всех чрезвычайных ситуациях нужно сообщить по круглосуточным телефонам: 78-78-78 и 78-79-92.