В Омске расширяется проект «Любинский.Live»

Арт-площадка будет работать по субботам в течение всего лета. Музей театрального искусства будет участвовать в проекте с площадкой «Арт-пешеход». Она будет действовать по субботам с 17:00 до 20:00 и расположится рядом с подземным переходом со стороны композиции «Степаныч».

На выставке «Театральная летопись Омска» омичам расскажут об истории создания восьми театров, которые располагаются в Омске. На выставке «Театральные повести» посетители смогут полистать журналы, просмотреть альбомы, посвященные омским театрам.

Добавим, что омичи также смогут поучаствовать в викторине и приобщиться к художественному творчеству.