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В Омске расширяется проект «Любинский.Live»
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В Омске расширяется проект «Любинский.Live» 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Арт-площадка будет работать по субботам в течение всего лета. Музей театрального искусства будет участвовать в проекте с площадкой «Арт-пешеход». Она будет действовать по субботам с 17:00 до 20:00 и расположится рядом с подземным переходом со стороны композиции «Степаныч».
Также в рамках проекта для жителей города подготовили три выставки. В рамках первой, которая называется «Театральные улицы», омичи узнают о выдающихся актерах региона. Их имена увековечены на мемориальных доставках, их носят многие улицы нашего города: Михаил Ульянов, Петр Некрасов, Ножери Чонишвили, Любовь Полищук и другие.
На выставке «Театральная летопись Омска» омичам расскажут об истории создания восьми театров, которые располагаются в Омске. На выставке «Театральные повести» посетители смогут полистать журналы, просмотреть альбомы, посвященные омским театрам.
Добавим, что омичи также смогут поучаствовать в викторине и приобщиться к художественному творчеству.
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