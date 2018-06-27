В Омске пройдут читки пьес писателей-современников

С 28 июня по 28 июля омский Центр Современной Драматургии проведёт чистки пьес современных авторов, которые пройдут на разных городских площадках. В первую очередь мероприятия проведут: на локациях Арт-центра на Любинском проспекте, в литературном музее имени Достоевского, арт-галерее «Левая Нога», «Маячке», магазине «Kawa-Kawa», парке имени 30-летия ВЛКСМ, музее «Искусство Омска», а также в доме-музее Светланы Баженовой

Открытие состоится 1 июля в 14:00 в музее имени Достоевского. Вход на читки свободный, кроме читок в музеях, где придётся оплатить вход.