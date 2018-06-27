В Омске пройдут читки пьес писателей-современников 

С 28 июня по 28 июля омский Центр Современной Драматургии проведёт чистки пьес современных авторов, которые пройдут на разных городских площадках. В первую очередь мероприятия проведут: на локациях Арт-центра на Любинском проспекте, в литературном музее имени Достоевского, арт-галерее «Левая Нога», «Маячке», магазине «Kawa-Kawa», парке имени 30-летия ВЛКСМ, музее «Искусство Омска», а также в доме-музее Светланы Баженовой.
Читать по ролям будут также артисты омских театров. На марафоне омичи услышат пьесы Николая Коляды, Светланы Баженовой, Дмитрия Данилова, Ирины Васьковской, Рината Ташимова, Марии Конторович, Анны Богачевой, Валерия Шергина и омского драматурга Серафимы Орловой.
Открытие состоится 1 июля в 14:00 в музее имени Достоевского. Вход на читки свободный, кроме читок в музеях, где придётся оплатить вход.