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В Омске расширится проект «Любинский. Live»
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В Омске расширится проект «Любинский. Live» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Каждый субботний вечер омичи смогут посетить творческую площадку, на которой будет работать 3 выставки. Экспозиция «Театральные улицы Омска» будет посвящена актёрам, чьи имена увековечены на мемориальных досках, в названиях улиц и учреждения: Петр Некрасов, Ножери Чонишвили, Михаил Ульянов, Алексей Теплов, Татьяна Ожигова, Александр Щеголев, Борис Каширин и Любовь Полищук. Следующая выставка — «Театральная летопись Омска» — расскажет об истории создания театров в Омске. А последняя экспозиция — «Театральные повести» — будет состоять из книг, журналов, альбомов, посвященных омским театрам.
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