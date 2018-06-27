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Откуда новая картина Репина?
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Откуда новая картина Репина? 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В городе на Неве обнаружили неизвестную ранее картину Ильи Репина. Подозревал ли владелец холста, что портрет артиста Александринского театра был написан известным живописцем? В. Беляев, Гатчина
Выявить работу ректора Академии художеств помог случай. Житель Петербурга принёс старую картину на реставрацию. Во время восстановительных работ под слоем пыли была обнаружена подпись великого художника.
— Владелец картины сам не подозревал, чей кисти это полотно, — объясняет художник-реставратор, преподаватель Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии А. Л. Штиглица Андрей Осетров. — Подпись Репина была обнаружена во время реставрационных работ. На самой картине изображён артист Александринского театра, известный культурный деятель XIX века Василий Самойлов. Он общался и дружил с художником. Мы провели несколько экспертиз разными методами, которые доказали, что этот портрет написал Илья Репин. Также авторство подтвердили эксперты Русского музея и музея-усадьбы Репина. Мазки, краски, тона, переходы — всё характерно для его живописной манеры. При этом в Русском музее есть такой же портрет, только без указания года.
Отметим, официальное признание этот ранее неизвестный портрет получит со временем — после искусствоведческих публикаций и выставок.
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