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Интерактивная выставка «Без лица» открылась во Владимире
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Интерактивная выставка «Без лица» открылась во Владимире 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимир привезли необычную экспозицию «Без лица». Большая часть экспонатов — театральные и карнавальные маски разных исторических эпох. Приятный бонус со стороны организаторов — взаимодействие с предметами. Попросту говоря, часть экспонатов можно примерить и сделать фото на память.
Интерактивный арт-проект от коллекционеров из Архангельска путешествует по России уже два года и в этот раз добрался до Владимира.
Экспозиция включает в себя более 60 искусных работ мастеров России и зарубежья, которые воспроизвели маски разных эпох и направление по имеющимся свидетельствам, гравюрам, изображениям и фотографиям. Всё это можно найти по адресу улица Большая Московская, дом 24.
Выставка будет работать до 22 июля. Стоимость входного билета — 200 рублей, детям — 150 рублей.
История и нюансы ношения масок Веницианского карнавала, театральные маски Японии и Италии, средневековые металические пыточные маски и так называемые маски позора, а также маски из известных кинофильмов.
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