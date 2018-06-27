Культура под открытым небом

Фото: из открытых источников

Театр

1 июля в " Кинофактуре" завершатся небольшие гастроли Babyпроекта «лЮблЮ театр» из Санкт-Петербурга. Спектакль-игру «Дочки-матери» (6+) — для семейного просмотра, по мотивам повести Г. Х. Андерсена «Дюймовочка», можно будет увидеть в 14:00 и 16:00. Авторы проекта: Кирилл Смирнов и Арина Юдинцева (выпускники Нижегородского театрального училища).

В Нижегородском академическом театре кукол на заключительных показах ждут самых маленьких зрителей:

1 Июля — Три поросенка и волк (6+)

7 Июля — Маша и медведь (6+)

8 Июля — Волк и козлята (6+).

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького завершает 220-й юбилейный сезон. Ещё можно увидеть четыре спектакля:

1 Июля — Господа Головлевы (16+)

3 Июля — №13 (16+)

4 Июля — Брачный договор (12+)

5 Июля — Параллельные влюбленности (16+).

Фото: из открытых источников

Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина с 1 по 15 июля представляет девять спектаклей на любой вкус: балеты «Лебединое озеро», «Пламя страсти и любви» и "Спартак" ; оперетты «Мистер Икс» и «Летучая мышь»; музыкальную комедию «Ханума»; оперы «Моцарт и Сальери», «Так поступают все, или Школа влюбленных». А закрывает 83-й театральный сезон — 15.07.2018 в 18:00 — опера «Борис Годунов» Модеста Мусоргского . Фото: из открытых источников Выставки

Фото: из открытых источников В Русском музее фотографии 12 июля откроется большая выставка «Самые ранние жанры в фотографии» (портрет, пейзаж, натюрморт), которая приурочена к 175-летию нижегородской фотографии. Будут представлены работы из фондов Музея и частных коллекций. Выставка продлится до 26 августа.

Выставка «Нам открывать миры далекие», посвященная 100-летию ВЛКСМ, включает в себя около 30 живописных произведений А. Самохвалова, В. Попкова, Л. Хныгина, В. Жемерикина, Ф. Богородского и других художников. Особое внимание уделено теме масштабных строек ХХ столетия: БАМ, ГЭС, Удмуртстрой. Все произведения принадлежат фондам НГХМ. Среди них есть те, которые давно не участвуют в экспозиции или же выставляются впервые.

Марафон вернисажей запланирован в Нижегородском выставочном комплексе.

Фото: из открытых источников

20 июля — Выставка акварели.

27 июля — Международный пленер Россия-Индия.

Фото: из открытых источников Концерты До конца Чемпионата мира по футболу продолжится развлекательная программа на Фестивале болельщиков FIFA — на центральной площади города Минина и Пожарского.

Запланированы концерты:

1 июля — «Моя Мишель»; 6 июля — «Artik&Asti»; 15 июля — Леонид Агутин

8 июля в 18:00, арт-клуб Маяковка, 10.

FLAMENCO, TE AMO! (Фламенко, я люблю тебя) — это признание всех участников концерта школы фламенко «ENTRADA». Приглашаем на праздник любителей испанской культуры! Наши гости — школа фламенко Алёны Шульгиной (г. Москва). Фото: из открытых источников

Нижегородская филармония им. М. Ростроповича продолжает концерты Летнего благотворительного сезона. Прозвучит классическая и современная академическая музыка, камерные произведения и советская эстрада. Вход свободный! Фото: из открытых источников 02 июля в 18:00 Программа: МОЦАРТ, ГАЙДН, САРАСАТЕ. 04 июля в 18:00 Программа: ГАЙДН, ЛАЛО. 08 июля в 18:00 Программа: МОЦАРТ, БРАМС, САРАСАТЕ, СТРАВИНСКИЙ, ПЯРТ. 09 июля в 18:00 Программа: «ГОРОД-ПЕСНЯ» Концерт солистов музыкально-литературного лектория. 11 июля в 18:00 Программа: БАХ, ТЕЛЕМАН, ДЕВЬЕН, ХАЙНИХЕН, ШОСТАКОВИЧ, ГАРДЕЛЬ. 13 июля в 18:00 Программа: ШУМАН, ДВОРЖАК. 15 июля в 18:00 Программа: А. ЧАЙКОВСКИЙ, БРАМС. 18 июля в 18:00 Программа: УОЛТОН, РАЙНЕКЕ, МУСОРГСКИЙ, СЕН-САНС, ЧИЛЕА. 20 июля в 18:00 Программа: КОНЦЕРТ ИСПАНСКОЙ САРСУЭЛЫ. 22 июля в 18:00 Программа: МОЦАРТ, КАЛИМУЛЛИН. 25 июля в 18:00 Программа: КУСЕВИЦКИЙ, БРАМС. 27 июля в 18:00 Программа: Жорж Ю, ПРОКОФЬЕВ, ПАХМУТОВА. 29 июля в 18:00 ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА Программа: ФРАНСЕ, СЕН-САНС, РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, ЧАЙКОВСКИЙ, РАХМАНИНОВ.

Нижегородский русский народный оркестр представляет насыщенную концертную программу, бесплатно для нижегородцев и гостей города.

Фото: из открытых источников

1 июля «Огни Бродвея» дирижер Дмитрий Орлов , ЦК Рекорд, начало в 18:30 4 июля «Музыканты улыбаются» дирижер Виктор Кузнецов , музей «Усадьба Рукавишниковых», начало в 17:00 6 июля «Звени — звени златая Русь» в Фанзоне болельщиков FIFA, начало в 19:40 8 июля «Узоры луговые» дирижёр Виктор Кузнецов, музей «Усадьба Рукавишниковых», начало в 17:00 15 июля «Музыка кино» дирижёр Виктор Кузнецов, музей «Усадьба Рукавишниковых», начало в 17:00 Экскурсии В дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA™ в Нижнем Новгороде будут проходить бесплатные экскурсии по ул. Б. Покровской и ул. Рождественской на русском, английском и испанском языках. Экскурсии организованы департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода.

Экскурсия по улице Рождественской начнется у памятника Героям Волжской военной флотилии, экскурсия по улице Большой Покровской начнется у памятника Максиму Горькому (на пл. Горького).

Фото: из открытых источников

1 июля (воскресенье):

11.00 — ул. Рождественская (рус, англ, исп. языки);

16.00 — ул. Большая Покровская (русский язык, англ, исп.)

6 июля (пятница):

10.00 — ул. Рождественская (русский, англ, исп.);

13.00 — ул. Большая Покровская (русский, англ, исп.);

Бесплатные экскурсии фестиваля «О’Город» познакомят с историческими кварталами Нижнего Новгорода. Главная идея фестиваля заключается в том, чтобы сохранить нежилые архитектурные объекты для будущего развития города. Фото: из открытых источников

7 июля 16:00 Художник Яков Хорев проведет обзор произведений фестиваля «Окно». Он будет посвящен уличным художникам и старому городу. Старт: Славянская, 1 28 июля 16:00 Историк, градозащитник Анна Давыдова расскажет о деревянном зодчестве района улиц Славянская — Короленко. Старт: пл. Максима Горького, 6,

Лекции

5 июля в 19 часов приглашаем на встречу с автором книги «Городские легенды Нижнего Новгорода» Лидией Сенюткиной. В рамках выставки современного искусства «Вертикаль. Urban» мы хотим поговорить о городских легендах. Фото: из открытых источников

Эта встреча даст вам возможность по-новому взглянуть на родной город. Ждем по адресу: ул. 50-летия Победы, 25, музей «Микула».

12 июля, 18:30. Центр современного искусства Арсенал представляет цикл просветительских лекций «Советский модернизм: город между обществом и архитектурой» в рамках проекта «Горький. Модернизм».

На лекцию Анны Броновицкой «Мирное соревнование в архитектуре биполярного мира (1940-е — 1980-е годы)» приглашаются все, кто интересуется историей больших городов. Вход свободный. (12+) Правое крыло, 1 этаж, лекционный зал.

Влияние Второй мировой войны на архитектуру. Идейная борьба между «сталинским ампиром» и модернизмом в первое послевоенное десятилетие. Снятие противоречий на волне десталинизации в СССР и развития «обществ всеобщей социальной поддержки» в странах Западной Европы. Фото: из открытых источников

Кино

Фото: из открытых источников

Число киноработ увеличилось в три раза по сравнению с 2017 годом. Организаторы готовят множество форматов, один из которых посвящен 150-летию со дня рождения Максима Горького, уроженца Нижнего Новгорода. Фестиваль пройдет на нескольких площадках, где организуют показы полнометражных и короткометражных российских кинолент, мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами.

Спорт

Фото: из открытых источников

С 6 по 8 июля 2018 года в конноспортивном комплексе «Пассаж» состоится значимый межрегиональный турнир. На соревнованиях выступят спортсмены младшей и средней возрастной группы. Вход для зрителей свободный!

Одно из самых красивых мероприятий Нижнего Новгорода — " Приволжская фиеста"! Она будет проходить с 27 июля по 29 июля 2018 года. Пятнадцать тепловых аэростатов с утренней и вечерней зарей будут виднеться в небе, а к ночи они сами засияют, как солнце, на площадке перед Нижегородской Ярмаркой! Фото: из открытых источников