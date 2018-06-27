В Павловском парке пройдет фестиваль искусств «Синтез Del'Arte»

В Павловском парке состоится первый общедоступный летний фестиваль искусств для всей семьи «Синтез Del Arte». Он пройдет 7 и 8 июля.

В течение двух дней в живописном парке будут работать шесть тематических площадок, посвященных музыке, театру, танцу, живописи, фотографии, играм и спорту. На Парадном плацу и Площади гуляний, в Розовом павильоне, Турецкой беседке, в павильонах «Вольер» и «Круглый зал» публику ждут театральные представления, выступления звезд балета и известных петербургских музыкантов.

Все желающие смогут попробовать себя в разных видах искусства. В программе — мастер-классы для взрослых и детей по актерскому мастерству, хореографии, вокалу, живописи, фотографии и многому другому.

Завершающим аккордом станет гала-концерт. На сцене выступят квартет Константина Хазановича, джазовый пианист Станислав Чигадаев, известный вибрафонист Павел Чижик, солистка Михайловского театра Екатерина Фенина (сопрано), джазовая певица Кристина Ковалева и другие замечательные артисты. Специальный гость фестиваля — All in orchestra.

Начало в 12.00. Вход по стоимости билета в парк.