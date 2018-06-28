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В Музее Победы покажут портреты жителей Иерусалима
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В Музее Победы покажут портреты жителей Иерусалима 

ТАСС 28 июня 2018
Фото: Ревизор.ru
Выставка "Три религии", где представлены портреты жителей Иерусалима, открывается в Музее Победы на Поклонной горе в Москве в четверг. Об этом сообщила ТАСС куратор выставки Нина Забаровская.
"Мы покажем около 40 работ израильского художника Арие Переля. Уверена, что встреча с работами этого художника поможет многим из нас глубже понять людей других конфессий. Эти полотна наполнены искренней любовью к людям, они раскрывают лучшие черты их характеров. Каждый персонаж этой выставки неповторим", — сказала Забаровская.
Живописец на протяжении нескольких лет создавал серию портретов жителей Иерусалима. Это образы людей разных религий, которых объединяют общие человеческие ценности.
"Своими работами я хотел донести главную мысль: все мы, независимо от вероисповедания, возраста, цвета кожи, несем ответственность за судьбу нашего мира", — отмечает Перель, слова которого приводит пресс-служба музея.
Выставка будет работать по 27 июля 2018 года.
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