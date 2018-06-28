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Выставка фотографий из закулисья Большого театра откроется в Москве в четверг
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Выставка фотографий из закулисья Большого театра откроется в Москве в четверг 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
В Центре имени братьев Люмьер в столице в четверг откроется выставка «Большой балет», на которой можно будет увидеть фотографии балетной труппы и закулисья Большого театра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В Центре фотографии имени братьев Люмьер 28 июня откроется выставка «Большой балет». Гостям покажут более 50 снимков балетной труппы и закулисья Большого театра, сделанных в период с 1992 по 2016 год, — это и постановочные портреты, и кадры с репетиций и выступлений», — говорится в сообщении.
Автор работ — Саша Гусов. После публикации фотографий из Большого в The British Journal of Photography он получил мировое признание. Гусову начали поступать предложения о сотрудничестве от English National Ballet, Royal Opera House, Royal National Theater, газет The Daily Telegraph и The Times, известных модных журналов.
Он сотрудничал с аукционными домами «Сотбис» и «Кристис», делал репортажи из разных стран мира, фотографировал звезд кино, музыки, политики. В его объектив попали Гэри Олдмен, Джуд Лоу, Юэн МакГрегор и даже королева Елизавета Вторая.
Выставка в Центре фотографии имени братьев Люмьер будет работать до 23 сентября.
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