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В сеть попали снимки новейшего гоночного грузовика КАМАЗ
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В сеть попали снимки новейшего гоночного грузовика КАМАЗ 

Пятый канал 30 июня 2018
Фото: Пятый канал
Команда «КАМАЗ-мастер» готова устроить грандиозное шоу в рамках празднования Дня молодежи в Набережных Челнах. На фирменной площадке в центре города выставят спортивную технику, которая участвовала в соревнованиях с 1988 года. Главной вечера интригой станет появление нового болида, который испытают на управляемый занос и прыжки с трамплином.
Фото: vestikamaza.ru  Как сообщает портал «Вести КАМАЗа», разработчики держат в секрете технические характеристики новинки. В свою очередь автоэксперты уже отметили появление силового бампера и новых фар.
Ранее Пятый канал сообщал, что на курорте «Игора» пройдет экстремальный автофестиваль Tsunami Picnic.
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