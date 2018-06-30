В сеть попали снимки новейшего гоночного грузовика КАМАЗ

Команда «КАМАЗ-мастер» готова устроить грандиозное шоу в рамках празднования Дня молодежи в Набережных Челнах. На фирменной площадке в центре города выставят спортивную технику, которая участвовала в соревнованиях с 1988 года. Главной вечера интригой станет появление нового болида, который испытают на управляемый занос и прыжки с трамплином.

Фото: vestikamaza.ru Как сообщает портал «Вести КАМАЗа», разработчики держат в секрете технические характеристики новинки. В свою очередь автоэксперты уже отметили появление силового бампера и новых фар.

Ранее Пятый канал сообщал, что на курорте «Игора» пройдет экстремальный автофестиваль Tsunami Picnic.