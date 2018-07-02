Португальский видеоарт представят в Петербурге

Выставка португальского видеоарта "Создавая реальность" пройдет в Мраморном дворце Русского музея в Петербурге со 2 июля по 20 августа.

В проекте участвуют три португальских художника — Антонио Олайо, Ана Рито и Хосе Масас де Карвалхо.

"Каждое видео — это попытка уловить процесс течения времени, передать ощущение длящегося времени, отразить и, в конечном счете, создать, новую реальность. Помимо видео, Антонио Олайо работает с живописью и музыкой, Ана Рито со скульптурой, Хосе Масас де Карвалхо с фотографией. Смешение видов и жанров искусства является характерной чертой во всех представленных работах",

— отмечается в сообщении Русского музея.

Антонио Олайо работает в жанре музыкального перформанса начиная с 1980-х годов. В своих видео, созданных вместе с музыкантом Жоаном Тоборда, он выступает в роли автора, актера и режиссера. Работы Аны Рито обращают зрителя к размышлениям о скульптуре как виде искусства, его прошлом и настоящем. Видео Хосе Масаса де Карвалхо относятся к проекту, посвященному памяти. В 2010-2014 годах он работал над докторской диссертацией на тему "Архив и память", а первая выставка на эту тему состоялась в 2011 году.

5 июля в Зеленом зале Мраморного дворца пройдет встреча с Антонио Олайуо и Хосе Масасом де Карвалхо, которые расскажут о представленных на выставке работах и ответят на вопросы гостей.

Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар.

Коллекция музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет — с Х по ХХI век.