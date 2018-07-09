Подписано первое соглашение со страной-партнером на ИННОПРОМе-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. / ТАСС /. Подписано первое на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 соглашение со страной-партнером. Документ по укреплению международных деловых контактов в рамках выставки подписали в понедельник президент Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ким Ён Джу и генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Сергей Киселев

"Соглашение станет опорной точкой для новых инвестиционных проектов и совместных российско-корейских предприятий. Документ предусматривает постоянный обмен информацией об инвестиционном климате стран, отраслях экономики и возможностях промышленной кооперации, поддержку компаний в локализации, а также проведение совместных мероприятий, направленных на стимулирование бизнеса к реализации новых инвестиционных проектов", — сообщают в КРСУ.

По данным KITA, корейский бизнес испытывает дефицит информации о российском рынке. Меж тем у бизнеса двух стран много взаимных экономических интересов.

Уже сейчас корейская корпорация Hyundai поставляет группе «СВЭЛ», крупному российскому производителю электротехнического оборудования, который работает в Екатеринбурге, узлы для трансформаторов. В настоящее время «СВЭЛ» готовится к запуску линии новых типов трансформаторов и также заинтересована привлечь к участию корейских производителей.

Другая ниша — авиастроение. В корпорации отмечают, что в Южной Корее высок спрос гражданской авиации на самолеты L-410, которые выпускает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). На этих суднах осуществляется большая часть региональных перевозок в республике.

Кроме того, Свердловской области и Южной Корее интересно сотрудничество в химической промышленности, в энергетике, в производстве электроники, в сфере высоких технологий в производстве (smart factory), в черной и цветной металлургии.

KITA является влиятельной организацией, представляющей интересы крупного бизнеса Южной Кореи, а также значительного числа средних и малых компаний. КРСУ — специализированная организация по привлечению инвестиций в Свердловскую область, где базируются ведущие предприятия металлургии и машиностроения России, и которая входит в число мировых лидеров в трубопрокате и в производстве изделий из титана.

100% экспорта титановых прутков и алюминиевых листов из РФ в Корею приходится на Свердловскую область. Также Свердловская область — крупный экспортер феррохрома в Южную Корею (51% российского экспорта, $25 млн). Основу импорта из Республики Корея в Свердловскую область составляют железный и стальной прокат и ферромарганец.

В КРСУ отмечают, что в рамках ИННОПРОМ-2018 Корпорация развития Среднего Урала проведет для делегации Южной Кореи мероприятия нового формата — промышленные экскурсии. В программе производственного тура — посещение промышленных предприятий региона и индустриальных парков. Делегация Южной Кореи, в частности, посетит группу «СВЭЛ», Уральский завод гражданской авиации, вторую очередь Особой экономической зоны «Титановая долина».

О KITA и КРСУ:

Корейская ассоциация международной торговли основана в 1946 году и является влиятельной организацией, представляющей интересы крупного бизнеса Южной Кореи, а также значительного числа средних и малых компаний. В состав KITA входят такие южнокорейские компании, как LG International Corp., Daewoo Electronics, KIА Моtоrs и другие. АО «Корпорация развития Среднего Урала» была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

О выставке ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (18+) проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство», партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ . В прошлом году за четыре дня работы на выставке побывало свыше 50 тыс. посетителей, более 60% из них — профессиональная аудитория.

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