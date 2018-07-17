«ПОРА» представила экологические проекты на выставке «Иннопром-2018»

Проектный офис развития Арктики ("ПОРА") представил на состоявшейся в Екатеринбурге крупнейшей промышленной выставке «Иннопром-2018» ряд разрабатываемых экологических проектов.

На конференции «Экология и бизнес: перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды» эксперт по государственно-частному партнерству «ПОРА» Александр Воротников выступил с докладом «Возможности „зеленого“ финансирования в реализации инфраструктурных проектов в Арктике». Цель конференции — выработка вектора «зеленой экономики» для устойчивого развития регионов, механизма внедрения и финансирования эколого-ориентированных проектов. Воротников представил информационно-аналитический проект «Экологический пресс-центр», который будет реализован при сотрудничестве Общественной палаты РФ и Экспертного центра «ПОРА». В 2018 года в рамках этого проекта запланировано создание «Детского экологического пресс-центра». Это единый федеральный портал, который объединит всех школьников — юных журналистов и экологов. На портале планируется размещать видеоуроки по экологии и журналистике, проводить конкурсы журналистских работ с последующей публикацией творческих материалов участников в федеральных и региональных СМИ.

О перспективных направлениях инвестирования в Арктическую зону России Александр Воротников рассказал в ходе российско-китайской научно-практической конференции «Инновационные технологии и производства — эко-технопарки, зеленые технологии России и Китая».

Главной темой выставки «Иннопром» в этом году стало «Цифровое производство». Тематический трек «Технологии для городов» был полностью посвящен проблемам цифровизации территорий. Обсуждались вопросы, связанные с развитием «умных» городов и регионов, развитием высокотехнологичных бизнесов, проблемы и достижения на этом пути в разных регионах. Тема создания «умных» городов в Арктике будет рассмотрена на очередном заседании Дискуссионного клуба Экспертного центра «ПОРА» в ближайшее время.

В целом эксперт «ПОРА» Александр Воротников, выступая на мероприятиях, затронул различные аспекты, связанные с развитием АЗРФ, и сформулировал активную позицию экспертного центра по совместной деятельности по всем обсужденным направлениям.

По итогам выставки министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель Совета директоров АО «Зеленая Долина» Юлия Корнеева выразили желание сотрудничать с экспертным центром «Проектный офис развития Арктики» по вопросам экологии, а также участвовать в деятельности Конгресса «Промышленная экология регионов», в создании детского экологического пресс-центра и в разработке программы «зеленого» финансирования Свердловской области.

Проектный офис развития Арктики «ПОРА» — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.