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Средний Урал покажет на «Иннопроме» 19 инновационных проектов
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Средний Урал покажет на «Иннопроме» 19 инновационных проектов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: d-kvadrat.ru
В третьем павильоне «Иннопрома» на стенде Свердловской области будет представлено 19 инновационных проектов. Область применения решений по внедрению «умных» технологий разнообразна: это и образование, и медицина, и транспорт.
"Цифровая экономика для нашего региона — это, прежде всего, основа для роста качества жизни свердловчан, которое обеспечивается за счет принципиально новых подходов, внедрения современных технологий", — говорит губернатор Евгений Куйвашев.
Всего для участия на стенде было подано около 50 предложений, но лишь 19 прошли жесткий отбор. Проекты разделены на шесть тематических блоков.
"Для примера: в блоке «умная мобильность» будет представлен комплекс, который позволяет в режиме онлайн в транспортном трафике находить должников, подозрительных лиц, машины в угоне, и нарушителей ПДД. Для этого используются данные с камер мобильных устройств и средств видеонаблюдения", — рассказали в департаменте информполитики.
Среди «умных сервисов для бизнеса» — интерактивная карта промышленных площадок. Блок «умные люди» представлен платформенным решением автоматизации управления учебным процессом в образовательных учреждениях и так далее.
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