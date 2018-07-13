Средний Урал станет центром разработки решений для «умной» экономики

Что было самым важным на стенде Свердловской области?

Евгений Куйвашев : В этом году стенд Свердловской области был одним из самых заметных — и по размеру, и по наполнению. Мы условно разделили его на две зоны: 200 квадратных метров с площадками для деловых мероприятий и 600 квадратов, выделенных для презентации проектов. Центральными темами, представленными здесь, стали «умный регион» и российская заявка на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Хотя эти темы на самом деле перекликаются, поскольку в случае нашей победы в заявочной кампании на ЭКСПО мы построим эталонный «умный город» на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге и этот опыт распространим на весь регион.

Каковы в целом итоги выставки для региона?

Евгений Куйвашев: Мы всегда возлагаем на ИННОПРОМ особые надежды. Многолетний опыт его проведения показывает, что выставка и синхронизируемые с ней мероприятия — действенный инструмент активизации внешнеэкономических связей, привлечения инвестиций в регион, достижения конкретных договоренностей. Благодаря проведению в Екатеринбурге выставки международного масштаба мы получаем возможность не просто рассказать потенциальным партнерам о возможностях Свердловской области, мы их наглядно презентуем — показываем гостям созданную здесь инфраструктуру, возим на промышленные площадки, делаем разговор предметным. В этом году на Средний Урал прибыли около сотни иностранных делегаций, самые крупные из них — делегация страны-партнера ИННОПРОМа Республики Корея и Китайской Народной Республики, с которой мы провели в эти же дни V Российско-Китайское ЭКСПО. Мы сделали все для того, чтобы гости заинтересовались регионом.

Если говорить о конкретных договоренностях, эффект от проведения выставки нам еще предстоит оценить, однако некоторые итоги можно подвести уже сейчас. В этом году Свердловская область заключила более двух десятков соглашений со стратегическими партнерами, в числе которых субъекты РФ, например, Республика Татарстан и крупнейшие компании: "Интер РАО" концерн «Алмаз-Антей» и многие другие. Нам удалось документально зафиксировать планы реализации проекта «Умный регион» с двумя передовыми в этой сфере компаниями — «ЭР-Телеком Холдинг» и «СКБ-Контур». Одним из важнейших я считаю соглашение о создании в регионе центра ядерной медицины для борьбы с онкозаболеваниями. На полях ИННОПРОМа мы с моим коллегой, челябинским губернатором Борисом Дубровским , собрали собственников крупного бизнеса, с которыми обсудили пошагово планы строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск. Так что у меня есть все основания полагать, что выставка стала для нашего региона очень результативной.

В рамках деловой программы много говорилось об «умных» городах. Свердловская область пошла дальше — она готовит программу «Умный регион». Почему необходимо реализовать ее в масштабе целого региона?

Евгений Куйвашев: При разработке программы мы исходили из того, что внедрение smart-технологий на территории Свердловской области должно стать повсеместным. Это необходимое условие и развития региональной экономики, и соответствия мировым стандартам качества жизни. Я уже говорил: умные технологии должны коснуться всех без исключения свердловчан и всех сфер жизни — от управления сложными технологическими процессами на промышленном предприятии до записи пациента на прием к врачу. Сегодня очевидно, что какие-то сферы в плане перехода на цифровые рельсы уже шагнули далеко вперед, другие еще числятся в отстающих. Задача региональных властей — соблюсти баланс, не допустить «провисания» ни по отраслевому признаку, ни по территориальному. Кроме того, важно, чтобы Свердловская область была не просто местом потребления smart-решений, а стала центром их разработки. Безусловно, в очередной раз мы замахнулись на непростой и амбициозный проект, однако, уверен, задача нам по плечу.

Параллельно с ИННОПРОМом проходило Российско-Китайское ЭКСПО. Каким будет эффект от этого форума для Свердловской области?

Евгений Куйвашев: В качестве экспонентов в работе V Российско-Китайского ЭКСПО приняли участие более 130 китайских компаний из самых разных сфер. Кроме того, примерно 280 китайских предприятий стали участниками самого масштабного мероприятия ЭКСПО — «Недели провинций Хэйлунцзян и Гуандун в Свердловской области». Четыре сотни компаний — потенциальных партнеров уральского бизнеса — это внушительная цифра. Все они завязали здесь какие-то контакты, поэтому мы ожидаем серьезного эффекта от ЭКСПО. Подчеркну: после ИННОПРОМа, проведенного в 2015 году в партнерстве с КНР, и Российско-Китайского ЭКСПО 2016 года оборот торговли Свердловской области с КНР ощутимо вырос: уже по итогам 2017 года он увеличился на 85 процентов — с 726 миллионов до 1,32 миллиарда долларов. При этом важно, что если импорт вырос на треть, то экспорт — более чем в 3,3 раза. В этом году тенденция та же: в первом квартале взаимный товарооборот увеличился в три раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Важно, что Российско-Китайское ЭКСПО-2018 «заточено» именно на межрегиональные контакты, и мы связываем с этим большие надежды, поскольку Китай — это важнейший партнер России, а значит, и Свердловской области. Благодаря решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о проведении российско-китайских Годов регионального сотрудничества и обмена мы получили хорошую возможность укрепить сотрудничество в автомобилестроении, электронике, химическом производстве, логистике, медицине и множестве других сфер.

А что для вас лично как для обычного посетителя ИННОПРОМа показалось самым интересным?

Евгений Куйвашев: Меня по-настоящему увлекает тема внедрения smart-технологий во все сферы повседневной жизни: в работу больниц, школ и вузов, в управление транспортом, в процесс благоустройства улиц и дворов… На стенде Свердловской области было представлено довольно много перспективных, на мой взгляд, разработок. Например, аппаратно-программный комплекс, который позволяет в режиме реального времени в потоке машин определять водителей, нарушающих правила. Это и система, регулирующая светодиодное городское освещение, и проекты цифровизации учебного процесса в школах. И, конечно, особо стоит отметить зону презентации заявки на ЭКСПО-2025. С ней мы знакомили всех российских и иностранных гостей, и никого ни наш проект, ни сама идея проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге не оставили равнодушными.

ИННОПРОМ давно стал визитной карточкой Свердловской области. Он собирает представителей деловых кругов. А вот игры ЧМ по футболу привлекли на Средний Урал тысячи обычных людей из других стран. Практически все иностранные болельщики побывали у нас впервые, отзывы о хозяевах очень позитивные. На ваш взгляд, это как-то повышает шансы Екатеринбурга в конкуренции за ЭКСПО?

Евгений Куйвашев: Все наши гости, российские или зарубежные, становятся в итоге «послами Свердловской области» в своих городах и странах. Убежден: наш уникальный край невозможно не полюбить, познакомившись с ним. Поэтому, безусловно, наши шансы на победу в борьбе за право провести у себя Всемирную выставку благодаря чемпионату мира по футболу, ИННОПРОМу и Российско-Китайскому ЭКСПО выросли.

Кроме этого, напомню, что мы прошли большой шестилетний путь подготовки к проведению матчей мундиаля в Екатеринбурге. За это время региональная управленческая команда приобрела бесценный опыт, новые навыки и компетенции, необходимые для реализации самых сложных международных проектов. И это тоже теперь наше огромное конкурентное преимущество.