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Удмуртия презентовала новые промышленные парки на выставке ИННОПРОМ-2018
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Удмуртия презентовала новые промышленные парки на выставке ИННОПРОМ-2018 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Удмуртия в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге впервые презентовала возможности четырех новых промышленных парков, на которых можно быстро развернуть производство. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Все промышленные парки, которые мы представляем на ИННОПРОМе, обладают подключением к коммуникациям и сетям. В части из них дополнительно оборудованы логистические центры, центры инжиниринга, коллективного пользования оборудованием и повышения квалификации", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина.
В пресс-службе отметили, что регион презентовал как уже известные парки, такие как «Ижевский завод», «Металлургический», «Индустриальный», так и новые — «УХО-Камбарка», «136 ЦБПР», «Baikal», «СТМ», промышленная площадка Сарапульского электрогенераторного завода. Все они расположены в разных частях республики.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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