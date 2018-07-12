Видео: Как на стендах «Иннопрома» развлекали публику

На стендах международной выставки «Иннопром» традиционно проходят не только деловые переговоры и заключение контрактов, но и культурный обмен и возможность попробовать новейшие технологии в действии.

Сегодня — последний день форума. Как на выставке можно было развлечься обычному посетителю?

Культурную программу для гостей выставки подготовил стенд Кореи. Тут можно было продегустировать национальную еду, подобрать чай по состоянию здоровья, сделать своими руками открытку или бумажный ханбок (корейское платье). Желающие могли сфотографироваться в традиционном костюме, сделать массаж рук, посетить виртуальную экскурсию по Корее, попробовать управлять роботами-футболистами и посмотреть фильм или мультик с субтитрами.

Одна из авиакомпаний предлагала сделать изображение в формате гиф. Производитель роботов — получить открытку, которую подписала машина. Лазерный центр традиционно делал гравировку на ручках и раздавал диски с тяжелой музыкой. Одна из промышленных компаний позволяла оказаться внутри калейдоскопа. Эту экспозицию посетители мгновенно сделали фотозоной.