Ещё
Видео: Как на стендах «Иннопрома» развлекали публику
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Видео: Как на стендах «Иннопрома» развлекали публику 

Российская Газета 12 июля 2018
Фото: Российская Газета
На стендах международной выставки «Иннопром» традиционно проходят не только деловые переговоры и заключение контрактов, но и культурный обмен и возможность попробовать новейшие технологии в действии.
Сегодня — последний день форума. Как на выставке можно было развлечься обычному посетителю?
Культурную программу для гостей выставки подготовил стенд Кореи. Тут можно было продегустировать национальную еду, подобрать чай по состоянию здоровья, сделать своими руками открытку или бумажный ханбок (корейское платье). Желающие могли сфотографироваться в традиционном костюме, сделать массаж рук, посетить виртуальную экскурсию по Корее, попробовать управлять роботами-футболистами и посмотреть фильм или мультик с субтитрами.
Одна из авиакомпаний предлагала сделать изображение в формате гиф. Производитель роботов — получить открытку, которую подписала машина. Лазерный центр традиционно делал гравировку на ручках и раздавал диски с тяжелой музыкой. Одна из промышленных компаний позволяла оказаться внутри калейдоскопа. Эту экспозицию посетители мгновенно сделали фотозоной.
На стенде Минпромторга можно было поиграть в экономическую стратегии. Суть игры — приобрести предприятия, объединить их в холдинг и в зависимости от новостей покупать софт для автоматизации производства. Так же можно было посетить виртуальную экскурсию по предприятию будущего.
Российская Газета: последние новости
Альбом "500 шедевров" расскажет об искусстве Беларуси XII-XVIII веков Как в Дании прославили карельский музей изобразительных искусств Атмосфера "Славянского базара" в цвете и камне представлена в Витебске
Комментарии  Ещё 94 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских15
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино4
Самые плохо одетые российские звезды12
«А не хлопнуть ли?»: правила аплодисментов в театре
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение