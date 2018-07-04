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Сотрудники Биологического музея открыли выставку роз
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Сотрудники Биологического музея открыли выставку роз 

Управа Пресненского района города Москвы 4 июля 2018
Фото: На Пресне
В Государственном биологическом центре имени Климента Тимирязева 3 июля открыли выставку роз.
Как сообщила Татьяна Дрожевкина, сотрудник пресс-службы музея, коллекционеры Московской, Калужской, Тверской и Владимирской областей, тщательно ухаживали, растили в тяжелых погодных условиях и собственноручно выхаживали каждый куст. Теперь им представилась возможность показать гостям цветы из своих коллекций.
В первый день работы экспозиции посетители музея могли купить себе эти нежные растения.
Выставка проходит по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход платный.
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