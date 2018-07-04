Сотрудники Биологического музея открыли выставку роз

В Государственном биологическом центре имени Климента Тимирязева 3 июля открыли выставку роз.

Как сообщила Татьяна Дрожевкина, сотрудник пресс-службы музея, коллекционеры Московской, Калужской, Тверской и Владимирской областей, тщательно ухаживали, растили в тяжелых погодных условиях и собственноручно выхаживали каждый куст. Теперь им представилась возможность показать гостям цветы из своих коллекций.

В первый день работы экспозиции посетители музея могли купить себе эти нежные растения.

Выставка проходит по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход платный.