Сколько стоит поехать на ЧМ-2022 в Катар? Поездка на ЧМ-2022 в Катар

Если кратко — копить нужно начинать уже завтра.

Чемпионат мира по футболу в России ещё не подошёл к концу, но весь мир уже начинает говорить о следующем мундиале, который пройдёт в ноябре — декабре 2022 года в Катаре. Учитывая то, сколько денег потратили иностранные болельщики за время ЧМ-2018, нам с вами нужно начинать копить на следующий ЧМ уже сейчас. Во сколько обычному иностранному туристу обойдётся поездка в нефтяную столицу?

Катар VS Москва

Весь Катар расположен на площади 11 586 км², что в 4 раза меньше площади Московской области (45 900 км²). Сама Москва, конечно, меньше Катара — 2 511 км², но население нашей столицы составляет 11 миллионов человек, в то время как на Катарском полуострове проживает около 2,5 миллионов. Создаётся ощущение, что, если все граждане Катара переедут в Москву, они смогут ассимилироваться здесь почти незаметно.

Перелёт

Сейчас в Катаре всего один гражданский аэропорт «Хамад», который открыли в 2014 году. «Хамад» находится в столице государства — городе Доха, и по своей территории в разы больше «Домодедово» . Внутри — множество магазинов дорогих брендов и большие залы ожидания для каждого гейта. Определённый «+» аэропорта — никаких автобусов, посадка и высадка осуществляются по трапу.

Также «Хамад» используется как транзитный аэропорт для тех, кто летит в Таиланд или на Бали.

К слову, из соседних стран до Катара добраться будет не дешевле, чем из Москвы — билет из Саудовской Аравии, Греции или ОАЭ в одну сторону эконом-класса стоит от 20 000 рублей. Видимо, Катару придётся ждать наплыв именно российских болельщиков, которые приедут лицезреть новые успехи нашей сборной. Не зря же Станислав Черчесов после матча с Хорватией сказал: «В Катаре будет лучше».

Нужна ли виза в Катар?

С 2017 года на Катаре введён упрощённый визовый режим — оформляться документ будет по прилёту в аэропорт, достаточно иметь загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев после приезда в страну. Также вас могут попросить предъявить обратный билет, бронь отеля и гарантию, что на вашей карте или наличными имеется не менее 1500$. Стоит туристическая виза на месяц 100 катарских риалов (около 1700 рублей), при желании её можно продлить.

Где жить в Катаре?

Всё зависит от того, на какое время вы приедете на ЧМ-2022, но цены на отели в Дохе довольно демократичные.

Местный климат

Катар расположен на Аравийском полуострове, здесь сплошь и рядом пустыня. Летом в городе средняя температура — +40-45 градусов, поэтому днём никто не находится на улице дольше 15 минут. Во всех помещениях, включая подземные переходы, есть кондиционеры, но, несмотря на это, местные жители рекомендуют выходить из дома только под вечер.

Именно поэтому ЧМ-2022 решили проводить с 21 ноября по 18 декабря — зимой температура в Катаре опускается до +26-30 градусов.

Еда, вода и развлечения

Почти всё, кроме нефти и газа, в Катаре импортное, в магазинах очень много известных в России брендов. Есть местные сладости и специи, именно их и покупают туристы. Цены на еду значительно выше, чем в России (для примера, баночка колы стоит 150 рублей).

Однако на такси вы не потратите много денег — в Катаре цены на бензин значительно ниже (28-30 рублей/литр). Большой популярностью пользуется Uber, и, к слову, такси в Дохе — пока единственный вид транспорта. Автобусная сеть только начинает развиваться, а метро в Дохе будет введено в эксплуатацию только в 2019 году.

Баров, ресторанов и ночных клубов в Катаре хоть отбавляй. Самое популярное развлечение — катание и дрифт по пустыне на джипе. Также можно съездить за город на пляж и покупаться в Персидском заливе, покататься на верблюдах, посетить Музей исламского искусства или просто прогуляться по торговым центрам и рынку Souq Waqif (именно там продаются местные специи и сладости), съездить в Деревню культурного наследия Катара. К ЧМ-2022 в Катаре обещают построить ещё больше музеев и архитектурных достопримечательностей.

Алкоголь

Привезти алкоголь в Катар не получится — его изымут в аэропорту и отдадут на обратном пути. Алкоголь в Дохе продаётся в нескольких точках и только по специальной лимитированной карте (у местных жителей её нет), которую выдают иностранцам, работающим в стране. По карте можно покупать алкоголь на сумму, не превышающую 10% от официального дохода.

Приезжие туристы пьют в барах, отелях и ночных клубах — там алкоголь в свободном доступе. Но цены на всю продукцию значительно выше, чем в России — стакан пива в баре обойдётся минимум в 600 рублей, бутылка водки — 1500 рублей. На улицах пить нельзя, но к чемпионату мира обещают сделать фан-зоны, в которых алкоголь будет в свободном доступе.

Местная культура

Местные женщины, как и в большинстве мусульманских стран, ходят в парандже с вырезом для глаз и лица, мужчины — в местных халатах. Туристы здесь могут одеваться, как хотят, но в официальные учреждения типа музеев лучше приходить в брюках (для мужчин), а женщины должны быть с закрытыми плечами и не слишком глубоким декольте. На городских пляжах нельзя появляться в плавках, с открытым верхом и в бикини, на диких пляжах — можно.

Местным девушкам нельзя ходить в клубы и бары, ездить на автобусах. Если местная девушка выходит замуж за иностранца, она теряет гражданство, поэтому познакомиться катарская красавица с иностранцами может — но не больше.

Примерный бюджет

Исходя из текущих цен, можно уже сейчас предположить, в какую цену вам обойдётся поездка в Катар на чемпионат мира 2022 (рассчитываем на недельную поездку).

Итого: 2400 евро + билет на матч (пока сложно даже предположить, сколько он будет стоить). Итого в рублях: поездка (с учётом нынешних цен) обойдётся вам примерно в 200 000 рублей при умеренных тратах, прямом перелёте эконом-класса, не самом дорогом отеле и без учёта билетов на матч.

Поэтому уже сейчас нужно начинать копить и надеяться, что за оставшиеся несколько лет до в Катаре построят новые аэропорты, гостиницы и достопримечательности, цены не поднимут, а местные богачи уедут из страны, чтобы не мешать праздновать победу российской сборной по футболу.