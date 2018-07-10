В ЮЗАО отметили праздник Ивана Купалы

В зоне отдыха «Тропарево» в эти выходные прошел праздник Купалье или Ивана Купалы. Мероприятие было посвящено национальной культуре белорусского народа.

В празднике принял участие министр Правительства Москвы , руководитель столичного департамента Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков . Виталий Иванович отметил, что в российской столице ежегодно проводится множество национальных фестивалей, программа праздника в Тропаревском парке, прежде всего, была посвящена исконным славянским традициям и обычаям, сохранению и популяризации национально-культурных традиций белорусов, проживающих в Москве.

Напомним, Праздник Иван Купала, или Купалье, в наиболее архаичном виде сохранился именно у белорусов. С древних времен его отмечали не только белорусы, но и русские, и украинцы, и балты.

У восточных славян Купалье приходился на день летнего солнцестояния 24 июня. Но после введения григорианского календаря дата сместилась на 7 июля. После крещения Руси он совпал с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи (Ивана Крестителя). С этим связывают современное название праздника — День Ивана Купалы. А что же такое Купала? По мнению исследователей, это имя языческого божества плодов и цветов Купала. Считается, что его празднование было связано с днем летнего солнцестояния. Наши предки связывали праздник «Купалье» с культом солнца. Празднования и обряды Иванова дня обязательно включают в себя три главные составляющие: огонь, воду и травы. В купальскую ночь люди благодарили Огонь, Воду и Землю. В этот день, по преданиям, проходило очищение огнем и водой.

Ни одна купальская ночь не обходилась без костра — очищение огнем было самым важным ритуалом «Купалья». Важен был и еще один ритуал — очищение водой. Люди верили, что вода в купальскую ночь обладает такой же очистительной силой, как и огонь. Поэтому все старались в эту ночь прыгнуть через костер и искупаться.

Перед гостями праздника выступили профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители, также жители ЮЗАО познакомились с изделиями мастеров народного творчества на выставке-ярмарке, поучаствовали в веселых в народных гуляниях. Так, в «Городе мастеров» прошли мастер-классы по плетению веночков, рукоделию, изготовлению книжки своими руками, браслетов из кожи с написанием имени на глаголице, росписи тарелочек.

С большим успехом прошла выставка детских рисунков «Я открываю Беларусь», а в фотозоне можно было сделать памятные фотографии с волонтерами в белорусских национальных костюмах. На детской игровой площадке малышей порадовали народные игры, чтение сказок и легенд, занятия по белорусскому языку «Першыя слова па-беларуску», аквагрим «Фольклорные мотивы». Завершился праздник гала-концертом с участием звезд российской и белорусской эстрады, который вели заслуженные артисты России Галина Власенок и Сергей Косточко.

Геннадий МИХЕЕВ